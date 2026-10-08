Spielerische Glasskulpturen und farbintensive Landschaftsmalerei

Vom 11. Oktober bis 8. November präsentiert der Kunstverein Brücke Kleinmachnow e. V. im Landarbeiterhaus am Zehlendorfer Damm 200 großformatige, farbintensive Landschaftsmalereien von Sylvia Seelmann aus Berlin und spielerische Glasskulpturen des Leipziger Bildhauers Carl Bens.

Die Vernissage findet am 11. Oktober um 16:00 Uhr statt. Es spricht Rainer Ehrt, Maler und Grafiker, Vorsitzender von Brücke e.V.

Die Ausstellung zeigt die großformatigen, farbintensiven Landschaften der Malerin Sylvia Seelmann sowie die spielerischen Glasskulpturen des Leipziger Bildhauers Carl Bens.

Sylvia Seelmann lebt als freischaffende Künstlerin in Berlin. Sie hat an der Folkwang Universität der Künste in Essen studiert und wurde für zahlreiche Kunstpreise nominiert. Der gelernte Steinbildhauer Carl Bens absolvierte ein Studium an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle, war Meisterschüler bei Prof. Christine Triebsch und ist mit seinen Werken in vielen Kunstsammlungen vertreten.

Foto: Kunstverein Brücke Kleinmachnow e. V.