Wegen Baumaßnahmen – Keine Einfahrt in die Ruhlsdorfer Straße vom Ruhlsdorfer Platz möglich

Zwischen April 2026 und Ende 2027 tauschen die Berliner Wasserbetriebe und der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Der Teltow“ gemeinsam ihre teilweise sehr alten Rohrleitungen im Zentrum Teltows rund um den Ruhlsdorfer Platz und die Zehlendorfer Straße aus. Aufgrund des Wechsels in die nächste Bauphase, in der eine Interimsleitung im Bereich Berliner Straße/Ruhlsdorfer Platz aufgebaut wird, ist vom 8. Oktober 2026 bis zum 31. Dezember 2026 eine veränderte Verkehrsführung am Ruhlsdorfer Platz/Zehlendorfer Straße erforderlich.

Besonderheiten:

Zehlendorfer Straße wieder befahrbar

KEINE Einfahrt in die Ruhlsdorfer Straße vom Ruhlsdorfer Platz möglich

Einfahrt in die Ruhlsdorfer Straße vom Ruhlsdorfer Platz möglich KEINE Einfahrt in die Berliner Straße vom Ruhlsdorfer Platz möglich

Einfahrt in die Berliner Straße vom Ruhlsdorfer Platz möglich geänderte Umleitungsführung

ÖPNV-Führung unverändert

Fotos: Redaktion