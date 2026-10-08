Der neue Bildungsratgeber für die Region erscheint im 4. Quartal 2026. Nutzen Sie Ihre Chance, um Ihre Ausbildungs- und Studienplätze vorzustellen und sich Ihre Fachkräfte von morgen zu sichern. Unser Ratgeber „KARRIERELEITER“ beleuchtet die drei zentralen Bereiche der Bildung: Ausbildung, Studium und Weiterbildung. Die Verteilung erfolgt an Schulen und Hochschulen in Berlin & Brandenburg sowie bei den Städten und Gemeinden.

Das Magazin erscheint mit Unterstützung der IHK Potsdam in einer Auflage von 10.000 Exemplaren und erfreut sich seit Jahren enorm wachsender Beliebtheit. Neben der Print-Ausgabe ist das E-Paper kostenlos online verfügbar. Mit etwa 600.000 monatlichen Zugriffen auf unsere Webseite erreicht Ihre Anzeige die junge Zielgruppe flexibel und interaktiv auf jedem Gerät.

Wir positionieren Sie optimal, um gemeinsam neue Talente zu gewinnen:

Hohe Reichweite bei jungen Fachkräften, die gezielt Ausbildungsplätze suchen.

Anzeigenplatzierung, wo junge Menschen Bildungs- und Berufsinformationen finden.

Steigerung der Bewerberqualität durch ansprechende Darstellung Ihrer Angebote.

Mehr Markenbekanntheit und Arbeitgeberattraktivität durch Inhalte in unserem etablierten Bildungsmagazin.

Flexible Anzeigepakete mit redaktioneller Unterstützung, Bildmaterial und Direkt-Links zu Ihren Ausbildungsseiten.

Anzeigenschluss: 20. Oktober 2026

Erscheinungstermin: Ende 2026

Alle Anzeigengrößen und Preise finden Sie unter:

Der KARRIERELEITER 2026 ist online abrufbar unter:

http://www.stadtblatt-online.de/karrierleiter/

Kontaktieren Sie uns gern und sichern Sie sich einen bevorzugten Platz im nächsten Heft.

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