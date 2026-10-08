Initiative Familie in LU e. V. erzielt den 2. Platz beim diesjährigen dm-Ideenwettbewerb in Ludwigsfelde

Am 07. Oktober überreichte Martina Sobota (Stellvertretende Filialleitung dm) den Vorstandsmitgliedern des Fördervereins der Gottlieb-Daimler-Schule e. V. einen Förderscheck in Höhe 600 EUR für das Projekt „Schülercafé“. Auch der Initiative Familie in LU e.V. hatte mit seinem Vereinsprojekt „Memo LU“ überzeugt und im Rahmen des Publikumsvoting bei der diesjährigen dm-Initiative „Lust an Zukunft“ den mit 400 EUR dotierten zweiten Platz erzielt.

„Wir freuen uns sehr, dass auch wir mit unserem Wunschprojekt überzeugen konnten und danken dm für die tolle Gelegenheit, unseren Verein und unser familienfreundliches Engagement vorzustellen. Ebenso gilt allen dm-Kundinnen und Kunden unser Dank für ihr Vertrauen und die zahlreiche Unterstützung. Herzlichen Glückwunsch an den Förderverein der Gottlieb-Daimler-Schule zum ersten Platz und viel Erfolg bei der Umsetzung des Schülercafés.“, so Niels Laag, Vorsitzender des Initiative Familie in LU e.V.

„Bürgerschaftliches Engagement ist für uns als dm ein wichtiger Grundgedanke der Gemeinwohlorientierung. Beide Vereine erfüllen diesen Gedanken, so dass wir dieses Engagement sehr gern unterstützen und somit unseren lokalen Beitrag zu einer lebendigen und kinderfreundlichen Stadt leisten. Wir wandeln unternehmerischen Erfolg in gesellschaftliches Engagement, das tun wir gern.“, so Martina Sobota, Stellvertretende Filialleitung dm in Ludwigsfelde.

Für den Initiative Familie in LU e.V. ist es ein besonderes Anliegen, sich für ein gesellschaftliches und generationsübergreifendes Miteinander zu engagieren. Der Verein ist für jede Unterstützung dankbar, denn diese ermöglicht das soziale Engagement für die Gemeinschaft und trägt zur Umsetzung der Vereinsziele, der Förderung von Familienfreundlichkeit und der Stärkung der Stadt Ludwigsfelde einschließlich der Ortsteile als kinder-, jugend- und familienfreundliche Kommune bei.

Foto: Initiative Familie in LU e. V.

Foto v.l.n.r.: Jolina Laag, Cindy Mund, Sylvia Rebenstock, Niels Laag (alle Initiative Familie in LU e. V.), Martina Sobota (Stellvertretende Filialleitung dm), Anja Baudouin, Christin Brömme, Denise Ellwart, Charlotte Baudouin (alle Förderverein der Gottlieb-Daimler-Schule e. V.)