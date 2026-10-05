In der Oderstraße – Geld und Powerbank geraubt

Der Polizei sind am Abend des 2. Oktober zwei Raubdelikte in Teltow gemeldet worden. So teilte ein Erziehungsberechtigter zunächst telefonisch mit, dass einem Jugendlichen durch eine Jugendgruppe nach Androhung von Gewalt sowohl das Handy als auch dessen Jacke abgenommen worden sei.

Im weiteren Verlauf wollte der Geschädigte nicht mehr mit der Polizei in Kontakt treten, so dass eine Strafanzeige von Amtswegen gefertigt wurde. Kurze Zeit später kamen zwei weitere 15-Jährige auf das Polizeirevier in Teltow und teilten mit, dass ihnen eine Jugendgruppe, bestehend aus etwa zehn Personen, eine Powerbank sowie Geld geraubt habe. Die Täter sollen einen der beiden festgehalten und durchsucht und dabei die Wertgegenstände entdeckt und entwendet haben. Zudem sollen sie den Jugendlichen geschlagen haben. Dieser erlitt Schmerzen, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Eine Nahbereichsfahndung durch die Polizei führte nicht zur Feststellung möglicher Tatverdächtiger. Es wurden Spuren gesichert und Strafanzeigen aufgenommen. Die beiden Geschädigten wurden an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Zusätzlich meldete sich am Folgetag, 03.10.2026, ein weiterer jugendlicher Geschädigter auf dem Polizeirevier, dem ebenfalls durch andere Jugendliche Geld geraubt worden sei. Auch hierzu wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zu den Sachverhalten. Diese dauern derzeit an.

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