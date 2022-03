Brandenburgs talentierteste Sänger und Songwriter gesucht

In Kooperation mit den Brandenburgischen Sommerkonzerten sucht Kulturland Brandenburg die talentiertesten Sänger und Songwriter Brandenburgs. Bis zum 03. April können sich Einzelkünstler und gemeinsam schreibende Duos bewerben.

Wie wäre das Leben ohne Musik und ohne die Künstlerinnen und Künstler, die unser Leben mit guter Musik und klugen Texten bereichern? Eine Antwort auf diese Frage können sich die Organisatoren kaum vorstellen. Deshalb suchen die Brandenburgischen Sommerkonzerte als das große Künstlerfestival in Brandenburg an der Seite von Kulturland Brandenburg die talentiertesten Singer/Songwriter des Bundeslandes. „Lebenskunst ist Ausdruckskunst“, sagt Wolfram Korr, Geschäftsführer und künstlerischer

Leiter der Brandenburgischen Sommerkonzerte. „Mit dem Singer/Songwriter-Wettbewerb sprechen wir auf einzigartige Weise ganz viele Menschen, Künstler:innen und Lebenskünstler:innen in Brandenburg an.“

Grafik: Kulturland Brandenburg

Bis zum 03. April 2022 können Einzelinterpreten und gemeinsam schreibende Duos ihre selbstgeschriebenen Songs per Mail bei Kulturland Brandenburg einreichen. Eine Fachjury aus Vertretern der Organisatoren, der brandenburgischen Musikschulen, Brandenburger Musiklabels, Spielstätten etc. ermittelt nach Ablauf der Frist, welche Sänger und Songwriter bei der Live-Audition am 07. Mai 2022 im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte auftreten dürfen. Die Live-Audition wird im Netz gestreamt. Die Zuschauer können per Online-Voting entscheiden, welche Sänger oder Songwriter zu den besten Brandenburgs gehören. Diese treten dann bei der großen Eröffnung des Themenjahres „Lebenskunst – Kulturland Brandenburg 2022“ am 20. Mai 2022 auf der Landesgartenschau in Beelitz auf.

Teilnahmeberechtigt sind Sänger oder Songwriter als Einzelinterpret oder gemeinsam schreibendes Duo ohne Einschränkung ihrer Stilrichtung oder Sprache. Es dürfen ausschließlich und zu 100 % eigene Kompositionen und Texte vorgetragen werden. Für die

Musikrichtung und die Musikinstrumente gibt es keine Vorgaben, es darf auch a capella sein – Hauptsache, es wird alles live gespielt und gesungen.

Kontakt für Kandidaten

Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH

Kulturland Brandenburg

Telefon 0331 620 85 81

E-Mail: kulturland@gesellschaft-kultur-geschichte.de

Web: www.kulturland-brandenburg.de

Termine

Die folgenden Termine finden im Rahmen des Sänger/Songwriter-Contests der Brandenburgischen Sommerkonzerte und von Kulturland Brandenburg statt:

Ende der Bewerbungsfrist

Termin: 03. April 2022, 23:59 Uhr

„Live-Audition“

Termin: 07. Mai 2022, 18:00 Uhr

Ort: Live auf YouTube

Zuschauer und Fans können auf dem YouTube-Kanal von Kulturland Brandenburg die Live-Auditions verfolgen und am Ende die besten Sänger/Songwriter Brandenburgs im Online-Voting küren.

„Die besten Lebenskünstler:innen Brandenburgs Live in Concert“

Termin: 20. Mai 2022

Ort: Auf dem Gelände der Landesgartenschau in Beelitz

Als krönenden Abschluss der großen Eröffnung des Themenjahres „Lebenskunst – Kulturland Brandenburg 2022“ am 20. Mai 2022 auf der Landesgartenschau in Beelitz können die besten Sänger/Singwriter Brandenburgs zeigen, was die Musikszene im Bundesland zu bieten hat. PM

Symbolbild: Pixabay.com