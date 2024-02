Neues Seminargebäude der LVGA eröffnet

Am 15. Februar hat die Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik (LVGA) in Großbeeren ihr neues Seminargebäude eingeweiht. Zu den geladenen Gästen gehörten auch Bürgermeister Tobias Borstel und Bauamtsleiter Lutz Ritter.

Der Vorstandsvorsitzende Georg Firsching begrüßte die Gäste und gab einen kurzen Abriss über die Entstehung des Gebäudes und die Geschichte der LVGA, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum am Standort Großbeeren feiert. Er zeigte sich stolz, die Fertigstellung des Gebäudes in einer Zeit voller Unwägbarkeiten wie Corona, steigenden Baupreisen und ausgebuchten Firmen präsentieren zu können. Das Seminargebäude mit seinen neuen, gut ausgestatteten Räumen sei ein „großer Qualitätssprung“ für die Auszubildenden. Er dankte den Fördermittelgebern der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) und des Landwirtschaftsministeriums, allen am Bau beteiligten Firmen sowie Geschäftsführer Holger Schulz.

Die Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik e.V. (LVGA) ist als zertifiziertes Bildungszentrum vor den Toren Berlins einer der größten Anbieter für die Grüne Branche in Deutschland.

Anschließend nahm Architekt Michael Müller die Anwesenden mit auf eine Bilderreise durch 3 Jahre Planungs- und Bauzeit. Er zeigte eindrucksvoll, wie modernes, energieeffizientes und ressourcenschonendes Bauen gelingen kann. Nur wenige Bauteile wie das Treppenhaus und der Aufzugsschacht wurden in Massivbauweise errichtet. Der Großteil des Gebäudes besteht aus Holzelementen. Auch die Fassade wurde aus ökologischen Gründen naturbelassen und nicht gestrichen. Zudem wurden grüne Technologien wie Photovoltaik und Wärmerückgewinnung eingesetzt.

Bei der anschließenden Besichtigung des Neubaus zeigten sich die Besucher beeindruckt. Neben der ansprechenden Optik wurde insbesondere die flexible Raumaufteilung für unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten und Gruppengrößen gelobt. So kann der Bildungsdienstleister für die grüne Branche seinen Auszubildenden optimale Lernbedingungen bieten.

Foto: Gemeinde Großbeeren