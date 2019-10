Großbeeren: Gärtnern und Schachspielen an der Schule

Die Otfried-Preußler-Schule in Großbeeren bekommt zwei neue Schul-AG’s. Demnächst dürfen die Schülerinnen und Schüler das Gärtnern und das Schachspielen lernen. Schulleiter Boris Petersen und Bürgermeister Tobias Borstel unterschrieben am 2. Oktober die Kooperationsvereinbarungen.

Die AG Schulgarten soll erste Gehversuche im Gärtnern ermöglichen. Die Fläche und Gerätschaften stellt wieder die Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik e.V. (LVGA) zur Verfügung, die bereits seit einigen Jahren Partner der Schule ist. Manfred Wimmer befürwortet das lebenslange Lernen und will dies darum auch jungen Menschen ermöglichen. „Bei uns haben sie die Möglichkeit, sich in grünen Berufen zu erproben, Kartoffeln zu pflanzen und Tomaten zu ernten. Vieles vom Erntegut geht direkt an die Schülerfirma Kings Fresh“, so der stellvertretende LVGA-Leiter.

Herr Tamm betreut ab sofort eine Schach-AG an der Otfried-Preußler-Schule und verhilft den Kindern damit zu mehr Strategievermögen und Konzentrationsstärke. Der Hobbyspieler spielt bereits Schach, seitdem er ein Kind war. Ein in der Woche vermittelt er sein Hobby nun auch interessierten Schülerinnen und Schülern von der vierten bis zur zehnten Klasse.

Für Schulleiter Petersen sind Angebote in der Freizeitgestaltung sehr wichtig, um Kindern analoge Erlebnisse ermöglichen. „Wenn sie dabei fächerübergreifend noch etwas lernen, ist das umso besser.“

Foto: Gemeinde Großbeeren