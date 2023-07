Gastfamilien in Teltow für US-Schüler gesucht

Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment sucht ab September Gastfamilien in Teltow für 25 Schüler aus den USA, die im Rahmen eines Stipendienprogramms des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses für zehn Monate nach Deutschland kommen.

Zwei Dutzend amerikanische Schülerinnen und Schüler werden ab Herbst in Teltow leben. Sie wollen die deutsche Kultur kennen lernen, Currywurst probieren und neue Freundschaften schließen, während sie vor Ort die Schule besuchen. Seit über 90 Jahren setzt sich der Verein dafür ein, Verbindungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen zu schaffen und so dazu beizutragen, Vorurteile abzubauen und gegenseitiges Verständnis zu fördern.

Wer Gastfamilie wird, holt sich die Welt ins Haus und ermöglicht gleichzeitig einem jungen Menschen wertvolle Erfahrungen. „Diesen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur interkulturellen Verständigung dürfen wir auch in unsicheren Zeiten nicht aus den Augen verlieren“, betont Matthias Lichan, Leiter der Einreiseprogramme bei Experiment. „Ein Gastkind aus einer anderen Kultur bei sich zu Hause aufzunehmen, ist für alle Beteiligten eine unglaubliche Bereicherung“.

Wichtig zu wissen: Gastfamilie kann fast jeder werden. Ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogenfamilien, ob Paare mit oder ohne Kinder, ob Großstadt oder Dorf – wichtig sind vor allem Spaß am kulturellen Austausch und die Bereitschaft, die Türen für einen Gast auf Zeit zu öffnen. Während des gesamten Aufenthaltes werden die Familien von Experiment und einer ehrenamtlichen Ansprechperson aus der Region begleitet.

Um die Kosten, die den Gastfamilien durch die Aufnahme eines Gastkindes entstehen, gering zu halten, unterstützt das Stipendienprogramm die Familien mit einem monatlichen Haushaltskostenzuschuss. Interessierte können sich an die Geschäftsstelle von Experiment in Bonn wenden.

Experiment, Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, fördert seit 90 Jahren den Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experience in International Living“ (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner sind u.a. das Auswärtige Amt, die US-Botschaft, der DAAD, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. ib

Foto: Experiment e. V.