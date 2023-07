Endlich Ferien!

Der 12. Juli ist der letzte Schultag vor den Ferien. Über 310.000 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg erhalten ihre Zeugnisse.

Am Mittwoch ist für über 310.000 Schülerinnen und Schüler an 930 Schulen im Land Brandenburg der letzte Schultag. Bildungsminister Steffen Freiberg: „Ich gratuliere den Schülerinnen und Schülern zu ihren Leistungen und danke allen an Schule Beteiligten für ihr großes Engagement im zu Ende gehenden Schuljahr. Allen Kindern und Jugendlichen, ihren Eltern sowie den Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich erholsame Ferien.“ Der erste Ferientag ist Donnerstag, 13. Juli 2023, der letzte Tag der Sommerferien ist Samstag, 26. August 2023. Knapp 25.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler werden zum neuen Schuljahr 2023/24 erwartet.

Kindern und Jugendlichen, die ihrer Zeugnisausgabe mit Sorge entgegensehen, wird empfohlen, sich an eine Lehrerin oder einen Lehrer ihres Vertrauens zu wenden. Beratung und Hilfe bieten auch die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen der staatlichen Schulämter, die Erziehungs- und Familienberatungsstellen in den Kommunen sowie die Kinder- und Jugendnotdienste im Land Brandenburg.

Foto:Pixabay.com