Ein Blick in die Zukunft

Typisch Mann – Typisch Frau? Viele Berufe sind bis heute mit Geschlechterklischees belegt. Das Helios Klinikum Emil von Behring möchte mit seiner erstmaligen Teilnahme am „Girls‘ and Boys‘ Day“ am 25. April dazu beitragen, diese zu durchbrechen und Mädchen sowie Jungen die Berufsvielfalt im Klinikum zeigen.

Annahmen wie „Nur Frauen arbeiten in der Pflege“ oder „Im Krankenhaus gibt es nur Pflegekräfte und Ärzt:innen“ sind nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Dass es darüber hinaus noch viel mehr gibt, zeigt das Helios Klinikum Emil von Behring Schülerinnen und Schülern am „Girls‘ and Boys‘ Day“. An dem bundesweiten Aktionstag am 25.April können Jungen und Mädchen hinter die Klinikkulissen blicken und einen Einblick in das vielfältige Klinikleben bekommen.

Das Klinikum bietet 40 Interessierten einen abwechslungsreichen Tag mit Workshops und zahlreichen Gesprächsmöglichkeiten mit den Mitarbeitenden. Neben Pflegekräften und Ärzt:innen stellen sich unter anderem die Bereiche IT, Physiotherapie, Sozialarbeit und Marketing vor. Von 09:00 bis 14:00 Uhr haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich in praktischen Übungen wie Erste Hilfe bei einer Reanimation, Schreiben einer Caption für Social Media oder auch bei Übungen mit der Physiotherapie auszuprobieren.

„Wir freuen uns, Schülerinnen und Schülern zeigen zu können, welche große berufliche Vielfalt wir hier im Klinikum haben. Vielleicht motiviert sie dieser erste Einblick ja auch, eine berufliche Zukunft im Klinikum einzuschlagen – ganz gleich in welchem Bereich“, sagt Barbara Putzolu, Pflegedirektorin am Helios Klinikum Emil von Behring.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen sich unter einem der folgendem Link anzumelden:

Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine Anmeldung erforderlich.

Foto: Helios Klinikum Emil von Behring