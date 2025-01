Rückblick Praxiswerkstatt für Arbeitgeber

Am 15. Januar fand die Praxiswerkstatt „Stellenanzeigen & Co.: Erfolgreiches Personalmarketing in Print- und Onlinemedien“ statt. Unter dem Motto „Arbeitskräfte gewinnen, sichern und halten“ bot die Veranstaltung praxisnahe Einblicke in zeitgemäßes Personalmarketing.

Das Seminar richtete sich an Unternehmen, die ihre Strategien in diesem Bereich optimieren möchten, und stieß auf reges Interesse. „Unsere Zielsetzung war es, die Teilnehmenden mit praktischem Wissen und neuen Impulsen für ihr Personalmarketing zu versorgen. Der Mix aus Theorie und Praxis ist entscheidend, um die Inhalte direkt im Unternehmensalltag anzuwenden“, erläuterte Caroline Stallbaum, Organisatorin vom Team Schule & Wirtschaftsforum PM.

Schwerpunkt: Zielgruppenspezifisches Personalmarketing

Im Mittelpunkt standen Kriterien für die Gestaltung überzeugender Stellenanzeigen sowie die strategische Nutzung von Print- und Onlinemedien. Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Einsatz von Karriereseiten als Schlüsselkanal, um junge Talente gezielt anzusprechen. In interaktiven Praxisübungen konnten die Teilnehmenden ihre eigenen Stellenanzeigen analysieren und optimieren. Ergänzend dazu erarbeiteten die Teilnehmenden auch die sogenannte „Persona“, hier werden potentielle Wunschkandidaten genauer analysiert. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es essenziell, dass Unternehmen sich als attraktive Arbeitgeber positionieren. Mit zielgruppenspezifischen Kampagnen können sie gezielt auf die Bedürfnisse potenzieller Bewerberinnen und Bewerber eingehen“, betonte Linda Schröder, ebenfalls vom Team Schule & Wirtschaftsforum PM.

Interaktive Übungen mit direktem Mehrwert

Ein Highlight des Seminars war die Praxiswerkstatt, in der die Teilnehmenden ihre bisherigen Ansätze kritisch reflektieren und weiterentwickeln konnten. Von der Auswahl passender Bildmaterialien bis hin zur Optimierung von Karrierewebseiten erhielten die Teilnehmenden konkrete Handlungsempfehlungen. Ein Teilnehmer resümierte: „Die Praxisübungen haben mir gezeigt, wie wichtig visuelle Gestaltung ist. Ich habe gelernt, meine Anzeigen zielgruppengerechter zu gestalten.“ Ein weiteres Kernthema war die Analyse von Karrierewebseiten. Die Referentinnen und Referenten gaben Einblicke, wie diese nutzerfreundlich gestaltet werden können. Durch die exemplarische Bewertung ausgewählter Webseiten erhielten die Teilnehmenden direkte Verbesserungsvorschläge. Besonders hervorzuheben ist, dass Karriereseiten eine sehr hohe Bedeutung für die Mitarbeitergewinnung haben.

Fazit und Ausblick

Die Veranstaltung wurde durchweg positiv aufgenommen. Die Teilnehmenden lobten vor allem die Balance zwischen theoretischem Input und praxisorientierten Übungen. „Das Seminar hat mir neue Perspektiven eröffnet und gezeigt, dass Personalmarketing weit mehr ist als nur Stellenanzeigen zu schalten“, sagte eine Teilnehmerin abschließend. Die Veranstaltung wurde mit Mitteln des Landkreises Potsdam-Mittelmark gefördert. Sie markiert einen weiteren wichtigen Schritt in der Unterstützung von Unternehmen, die in Zeiten des Wandels auf innovative und effiziente Lösungen setzen möchten. Mit solchen Formaten wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch ein aktiver Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts geleistet.

Foto: Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM