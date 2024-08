Ryanair reduziert sein Angebot vom Flughafen BER

Die Fluggesellschaft Ryanair hat am 27. August angekündigt, 20 Prozent ihrer Flüge am Flughafen Berlin Brandenburg einzustellen. Grund dafür sind laut Ryanair „die horrenden Zugangskosten, die von der deutschen Regierung und dem Flughafenmanagement nicht gesenkt werden konnten“.

Im Zuge dieser Kürzungen wird die Zahl der von Ryanair in Berlin stationierten Flugzeuge von neun auf sieben reduziert, was laut der irischen Billigfluggesellschaft zu einem Verlust von 750.000 Sitzplätzen und sechs Strecken (Brüssel, Chania, Kaunas, Krakau, Luxemburg und Riga) führt. Ryanair will seine Kapazitäten in andere EU-Länder mit niedrigeren Kosten wie Italien, Polen und Spanien verlagern.

Diese Ankündigung folgt auf mehrere Warnungen von Ryanair, dass Deutschland weitere 10 Prozent der deutschen Ryanair-Kapazitäten (1,5 Millionen Sitze) für den Sommer 2025 verlieren würde, wenn die deutsche Regierung die jüngste Erhöhung der Luftverkehrssteuer um 24 Prozent nicht rückgängig macht (und letztendlich abschafft), die steigenden Flugsicherungsgebühren (+100 Prozent seit 2019) in Angriff nimmt und die Erhöhung der Sicherheitsgebühren um 50 Prozent (ab Januar 2025) verschiebt. „In einer Zeit, in der Berlin eigentlich wachsen sollte, bleibt Ryanair keine andere Wahl, als die Kapazität aufgrund dieser horrenden Flugkosten um 20 Prozent zu reduzieren. Es ist eine Schande, dass eine der größten europäischen Städte wie Berlin eine der langsamsten Erholungen hat, mit nur 71 Prozent gegenüber dem Niveau vor Covid“, so Ryanairs CEO Eddie Wilson.

Ryanair ist Europas größte Billigfluggesellschaft und die zweitgrößte europäische Fluggesellschaft nach Passagierzahlen.

Foto: Pixabay.com