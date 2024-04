Mitfahrgelegenheit – Fahrraddemo TKS fährt Rad

Die Arbeitsgruppe Verkehr der Lokalen Agenda Kleinmachnow lädt zukünftig zu regelmäßigen Fahrrad-Demos unter dem Motto „TKS fährt Rad“ ein. Diese Initiative wird von ehrenamtlichen Bürgern und Bürgerinnen getragen, die ihre Mitbürger dazu ermutigen möchten, ein umweltbewusstes Verkehrsverhalten zu praktizieren.

Die Fahrrad-Demo „TKS fährt Rad“ wird organisiert von einer offenen Gruppe begeisterter Radfahrern aus Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf (TKS). Gemeinsam sollen regelmäßig Touren von etwa einer Stunde durch Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf unternommen werden. Die Fahrrad-Demo erfolgt gemeinsam auf den Straßen der Region, begleitet von der Polizei. Musik und auffällige Kleidung sind willkommen, aber nicht obligatorisch. Teilnehmen kann jeder und jede ab 8 Jahren.

Die Hauptziele der Fahrrad-Demo sind die Förderung des Bewusstseins für das Fahrradfahren als umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeit sowie die Erkundung der Fahrradinfrastruktur in der Region. Des Weiteren bietet die Veranstaltung Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger aus Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf, sich kennenzulernen und zu diesen Themen auszutauschen.

Die Touren finden jeweils am letzten Sonntag im Monat statt. Der erste Termin ist für den 28. April um 14:00 Uhr festgesetzt. Der Startpunkt für die erste Tour befindet sich am Rathausmarkt in Kleinmachnow, auf Höhe der Rathaus-Apotheke. Zielpunkt ist das Café Waldschänke in Stahnsdorf. Hier können die Teilnehmer abschließend einkehren, verschnaufen und sich austauschen. Die genaue Route wird vorab bekannt gegeben.

Bei Fragen oder Interesse steht Volker Blum als Ansprechpartner der Lokalen Agenda-Gruppe Verkehr Verfügung. Er ist erreichbar unter der E-Mail-Adresse vblum@berlin.de.

Foto: Pixabay.com