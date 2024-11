Vom 12. Dezember 2024 bis zum 18. Mai 2025 präsentiert das Potsdam Museum in der Sonderausstellung „LUFT | BILD | Potsdam. Die Stadt von oben“ faszinierende Luftaufnahmen Potsdams und seiner Umgebung. Die Fotografien, die zwischen 1900 und heuteaus Zeppelinen, Flugzeugen, Raumschiffen und Drohnen aufgenommen wurden, eröffnen einen spannenden und selten gezeigten Blick auf die Stadt und ihre Geschichte.



Nach der erfolgreichen Schau „Der Stadt aufs Dach gestiegen. Potsdam aus halber Höhe“ geht das Potsdam Museum nun noch höher hinaus und zeigt die außergewöhnliche Perspektive aus der Luft, die im frühen 20. Jahrhundert noch eine Sensation war und heute aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Die nun präsentierten Luftbilder von Potsdam, hergestellt mit ganz unterschiedlichen technischen Verfahren, ermöglichen es, die Stadt nicht nur anders zu sehen, sondern sie auch anders zu verstehen.



Die mehr als 150 historischen und aktuellen Luftbilder stammen vorwiegend aus der Sammlung des Museums, der Dokumentation Stadtentwicklung der Landeshauptstadt sowie aus Privatbesitz. Sie sind nicht nur ein Begleitprodukt der Luftfahrtentwicklung, sondern entstanden auch im Auftrag der Stadtplanung oder von Geheimdiensten. Potsdam wurde einst am Reißbrett geplant. Von oben lassen sich die Ideen von einst, große Zusammenhänge, der Wandel der Stadt, unerwartete Spuren genauso wie die Zeugnisse düsterer Kapitel sehr gut nachvollziehen. Einige ausgestellte Luftbilder zeigen das kriegszerstörte Potsdam im April 1945, weitere dokumentieren den Todesstreifen der Berliner Mauer und manche Bilder mit Schwärzungen machen deutlich, was es geheim zu halten galt oder verschleiert werden sollte. Zu sehen sind ebenfalls Potsdam-Ansichten, die 1978 mit der Multispektralkamera, einem DDR-Spitzenprodukt und auch bald Vorzeigeprojekt, aufgenommen wurden. Präsentiert werden auch Arbeiten des Potsdamer Luftbildfotografen Lutz Hannemann, der seit mehr als 30 Jahren den Wandel der Stadt so kontinuierlich wie kein anderer von oben dokumentiert hat.

Potsdam Museum / Blick auf die Seerose 1987 stadtplanung-dok_stadtentwicklung_foto_interflug

Die Ausstellung lädt dazu ein, die Faszination der Luftbilder in großen zum Teil wandfüllenden Formaten zu erfahren und Potsdam damit aus ungewohnten Perspektiven neu zu entdecken. Besuchende können so das Zusammenspiel von Architektur, Natur und Geschichte quasi aus der Vogelperspektive erkunden. „LUFT | BILD | Potsdam. Die Stadt von oben“ zeigt nicht nur die Schönheit der Stadt, sondern auch die Spuren der Zeit, die Veränderungen und den Wandel – eine Einladung, die Stadt neu zu entdecken und ihr Wesen aus der Höhe zu ergründen.

Potsdam Museum / Luftschiffhafn Potsdam um 1915

Das Potsdam Museum lädt alle Potsdamerinnen und Potsdamer sowie Brandenburgerinnen und Brandenburger dazu ein, eigene private Fotografien, die bei Flügen über die Stadt oder per Drohnenfotografie aufgenommen wurden, an das Museum zu senden. Eine Auswahl wird dann in der Ausstellung digital präsentiert werden.

Fotos: Potsdam Museum