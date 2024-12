Direkte Flüge zum Weihnachtsmann

easyJet bietet diesen Winter zwei Ziele in den hohen Norden neu ab BER an. Ab sofort fliegt die Airline zweimal pro Woche nach Tromsø in Norwegen. Die Verbindung steht jeweils montags und freitags im Flugplan ab BER. Am 7. Dezember kommt mit Rovaniemi in Finnland ein spannendes Ziel hinzu. Die Hauptstadt Lapplands wird ebenfalls zweimal wöchentlich, samstags und dienstags, angeflogen.

Rovaniemi ist berühmt für Polarlichter, Hundeschlittenfahrten und Schneewanderungen – vor allem jedoch als Heimat des Weihnachtsmannes mit seinem ganzjährig geöffneten Weihnachtsmanndorf direkt am Polarkreis. Hier befindet sich auch das offizielle Postamt des Weihnachtsmannes, wo Besucher Briefe mit einem besonderen Polarkreis-Stempel versenden können.

In der Zeit bis zum 17. Dezember bietet easyJet einen ganz besonderen Service an. Mit der Aktion Letters to Santa haben Familien und Kinder der Region die Möglichkeit, einen Brief oder Wunschzettel direkt an den Weihnachtsmann zu senden. Die Briefe können im eigens dafür aufgestellten easyJet-Sonderbriefkasten eingeworfen werden. Dieser befindet sich im Marktplatz direkt hinter den Sicherheitskontrollen im Terminal 1. Alternativ können die Briefe am easyJet-Schalter in der Check-in-Halle im Terminal 1 abgegeben werden. Die Weihnachtspost wird anschließend von der easyJet- Crew nach Rovaniemi geflogen und dort persönlich übergeben.

Flughafen Berlin Brandenburg BER; Letters to Santa Box: am Flughafen BER wird am 06.12.2024 von der Fluggesellschaft easyJet ein Briefkasten für Briefe an den Weihnachtsmann aufgestellt.

Die Kommune Tromsø, bestehend aus der Stadt und umliegenden Inseln, bietet arktische Erlebnisse. Die Polarlichter sind hier besonders intensiv, die Fjorde ideal für Walbeobachtungen und die Lyngen-Alpen laden zu Skitouren ein.

easyJet steuert diesen Winter zahlreiche Ziele neu an. Bereits seit November fliegt die Airline nach Agadir in Marokko, Lyon in Frankreich und auch wieder nach Kairo in Ägypten. Ab dem 14. Februar 2025 steht Liverpool in Großbritannien wieder im Flugplan ab BER.

Fotos: Günter Wicker/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH