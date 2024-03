Wahlausschuss bestätigt Ergebnis: Stahnsdorf geht in Stichwahl

Gewählt wird am 17. März zwischen 08:00 und 18:00 Uhr ─ es treten die Bewerber Bernd Albers (Bürger für Bürger) und Richard Kiekebusch (CDU) an.



Am 4. März , bestätigte der Wahlausschuss der Gemeinde Stahnsdorf das vorläufige Endergebnis der Bürgermeisterwahl vom 3. März. Demnach gehen die Bewerber (Bürger für Bürger) und Richard Kiekebusch (CDU) in eine Stichwahl am 17. März. Diese findet erneut zwischen 08:00 und 18:00 Uhr statt. Zum hauptamtlichen Bürgermeister für eine Amtszeit von acht Jahren ist gewählt, wer in der Stichwahl mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, sofern diese Mehrheit mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Personen umfasst (Quorum).



Personen, die in die Gemeinde Stahnsdorf ziehen, werden bis zum letzten Freitag vor der Wahl in das Wählerverzeichnis aufgenommen. Personen, die wegziehen, werden wiederum gestrichen un verlieren ihr Wahlrecht. Aus diesem Grund kann das Quorum erst am Wahltag ermittelt werden.



Aktuell liegt das Quorum bei rund 2.000 Stimmen (Stand: 5. März 2024). Erhält kein Bewerber diese Mehrheit, so wählt in diesem Fall die Gemeindevertretung Stahnsdorf die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister.