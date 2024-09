Bus 602, 611, 613 – Umleitung Sperrung K6903 Nudow, Stöckerhaus

Aufgrund von Bauarbeiten wird die K6903 zwischen Nudow, Stöckerhaus und Abzweig nach Fahlhorst voll gesperrt. Die Linien 611 und 613 werden

von 23. September , Betriebsbeginn bis Freitag, 29. November 2024, Betriebsschluss zwischen Saarmund, Bahnhof und Nudow, Zur Mühle über Philippsthal und L79 umgeleitet.



Die Fahrten der Linie 611 beginnen und enden in Fahlhorst, Dorf. Die Haltestellen Nudow, Stöckerhaus und Abzweig Fahlhorst werden nicht bedient. In Nudow verkehren die Fahrten Richtung Saarmund – Potsdam, Bhf Rehbrücke von der gegenüberliegenden Seite. Die Fahrten der Linie 613 um 14:23 Uhr, 15:31 Uhr und 16:23 Uhr ab Sputendorf verkehren zwischen Schenkenhorst, Gemeindeamt und Saarmund, Bahnhof direkt über Philippsthal.



Die Haltestellen in Nudow und Fahlhorst entfallen auf diesen Fahrten. Auf der Fahrt der Linie 602 um 06:15 Uhr ab Potsdam, Falkenhorst ist aus betrieblichen Gründen ein Umstieg in Teltow, Ruhlsdorf notwendig. Die Weiterfahrt in Richtung Teltow, Feuerwehr erfolgt nach einem kurzen Aufenthalt.

