Stahnsdorf: Friseurmeisterin Hannelore Heinrich feierte 45 Jahre Meisterbrief

Ein vergleichsweise seltenes Jubiläum feierte Friseurmeisterin Hannelore Heinrich am 18. September. Vor 45 Jahren bekam die gebürtige Stahnsdorferin ihren Meisterbrief ausgehändigt. Bürgermeister Bernd Albers gratulierte ihr mit Blumen zu diesem besonderen Ehrentag.

1965 lernte Frau Heinrich ihr Handwerk beim Friseurbetrieb Kühnel, der ebenfalls in der Lindenstraße ansässig war. Vor der deutsch-deutschen Vereinigung arbeitete sie in Teltow und zog danach mit ihrem Gewerbe in ihren Heimatort, genauer in die Lindenstraße 34. Dort ist Frau Heinrich weiter fleißig bei der Sache, arbeitet in ihrem Salon unaufhörlich als Einzelkraft. In Teltow verblieb nach der Wende in der Potsdamer Straße eine Filiale des Salons, wo aktuell sechs Angestellte tätig sind.

Wer übrigens meint, Frau Heinrich nicht zu kennen, der könnte irren. Fast schon legendär, auf jeden Fall aber europaweit bekannt, wurde die Friseurmeisterin im Februar 2019, als ein augenscheinlich zuvor verletztes Wildschwein in Panik ihren Salon bei laufendem Betrieb stürmte und sowohl den Kunden als auch der Betreiberin einen gehörigen Schrecken einjagte.

Fachkräftemangel sei auch in ihrer Zunft ein Thema, sagt die Jubilarin. Es sei ein anstrengender, aber schöner Beruf. Man arbeite viel im Stehen, erfahre bei unzähligen Gesprächen aber Vieles über Sorgen und Nöte der Bevölkerung und bleibe so am Puls der Zeit.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf