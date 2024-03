Teltow ist Fairtrade-Stadt

Die Bewerbung der Stadt Teltow um den Titel „Fairtrade-Stadt“ wurde am 06. Februar von der Prüfungskommission von Fairtrade Deutschland e.V. positiv bestätigt. Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen der Auszeichnungsveranstaltung der Stadt Teltow am 12. März . Die Urkunde wurde durch den Fairtrade-Ehrenbotschafter und ehemaligen Vorstand von Fairtrade-Deutschland e.V., Manfred Holz, feierlich überreicht.

Teltow ist eine von bisher vier Städten in Brandenburg und nach Beelitz die zweite Stadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark, die den Titel „Fairtrade-Stadt“ tragen darf. Insgesamt gibt es über 2.000 Fairtrade-Kommunen in mehr als 36 Ländern, allein in Deutschland dürfen sich bisher 870 Städte „Fairtrade-Stadt“ nennen. Die ausgezeichneten Städte fördern gezielt den Fairen Handel auf kommunaler Ebene. Ergebnis der Kampagne ist die erfolgreiche Vernetzung von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die sich gemeinsam vor Ort für den Fairen Handel einsetzen.

Foto: Stadt Teltow, v.l.n.r. Manfred Holz, Thomas Schmidt, Dirk Krumeich, Landrat Marko Köhler.

Seit 2019 hat sich die Steuerungsgruppe in Teltow, die unter anderem aus Vertretern der Stadtverordnetenversammlung besteht, für die Erfüllung der Auszeichnungskriterien eingesetzt. Das Projekt wurde durch die Corona-Pandemie unterbrochen und konnte nun erfolgreich umgesetzt werden.

Foto: Stadt Teltow