Freundeskreis Israel des Landtages verurteilt Hamas-Angriffe und bekräftigt Solidarität mit Israel

Der Freundeskreis Israel im Landtag Brandenburg ist bestürzt wegen der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten. Die Vorsitzenden des Freundeskreises, die Abgeordneten Ingo Senftleben und Andreas Büttner, erklären im Namen des Freundeskreises: „Die Terrorangriffe der radikalen Palästinenserorganisation Hamas auf die Bevölkerung und das Territorium Israels sind nicht hinnehmbar. Wir verurteilen sie auf das Schärfste. Die Verantwortlichen für die abscheulichen Verbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, auch mit Unterstützung der internationalen Völkergemeinschaft. Wir stehen in diesen schweren Tagen fest an der Seite Israels und seiner Menschen, trauern um die Opfer und fühlen mit ihren Angehörigen. Der Sicherheit des israelischen Volkes sehen wir uns aufgrund der Geschichte und wegen gemeinsamer demokratischer Werte verpflichtet. Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung. Zugleich sind wir überzeugt, dass ein Ausweg aus der Gewaltspirale gefunden werden muss, um allen Völkern in der Region dauerhaft ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen.“

Der Landtag Brandenburg hat auf Initiative der Landtagspräsidentin Prof. Dr. Ulrike Liedtke am Sonntag die Flagge Israels im Innenhof aufgezogen, zum Zeichen der Solidarität und Verbundenheit.

Der parlamentarische Freundeskreis Israel des Landtages wurde 2018 ins Leben gerufen. Als dauerhafter Zusammenschluss von Abgeordneten sorgt er für eine stetige Vertiefung der Beziehungen zwischen den Menschen beider Länder und hat zum Ziel, die parlamentarischen Kontakte zwischen Israel und Brandenburg auf eine gefestigte Grundlage stellen. Dem Vorstand des Freundeskreises gehören neben den beiden Vorsitzenden die Abgeordneten Petra Budke, Björn Lüttmann und Péter Vida an.

