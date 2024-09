Bürgermeisterwahl Großbeeren – CDU nominiert frühzeitig Kandidat

Die CDU-Großbeeren hat frühzeitig einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Januar 2026 gefunden. Einstimmig wählten am 14. September die Mitglieder in ihrer Versammlung den 40 Jahre alten Martin Wonneberger zu ihrem Kandidaten.



„Als ehemaliger Kapitän und Eishockeyspieler der U20 bei den Eisbären Berlin und Spieler der deutschen Nationalmannschaft U16/U17 ist Martin Wonneber stets darauf fokussiert, jeden mitzunehmen, positiven Teamspirit zu gewährleisten und gemeinsam für Ziele zu kämpfen. Wonneberger schaffte es durch gute Politik in den letzten Jahren, die Anzahl der Sitze in der Gemeindevertretung von vier auf sechs für die CDU zu erhöhen

“, heißt es in der Pressemitteilung der CDU-Großbeeren.

„Ich möchte eine effiziente und leistungsstarke Verwaltung, ein neues Miteinander auf allen Ebenen und die richtigen Projekte für unsere Menschen anpacken. Streitsucht und negative Schlagzeilen schaden nicht nur dem Ansehen unserer Gemeinde, sondern beeinträchtigt die Integrität des höchsten Amtes selbst. Als erster Diener meiner Heimat wird dies mit meiner Wahl der Vergangenheit angehören“, erklärt Martin Wonneberger nach seiner Wahl zum Kandidaten.

Auch als Kompaniechef und Dienststellenleiter der Bundeswehr hat er umfangreiche Erfahrungen in der Verwaltung, Organisation und Personalführung gesammelt und ist laut Adrian Hepp, Vorsitzender der CDU-Großbeeren, der richtige Mann. „Er kann den Job“, so sein Plädoyer während der Nominierung.

„Auch wenn die Wahlen erst im Januar 2026 stattfinden, so wird Martin Wonneberger von vielen aus der Gemeinde angesprochen und darin bestärkt als Bürgermeisterkandidat anzutreten. Es ist also ein Schritt nach vorne, um hier Klarheit zu schaffen“, so Hepp weiter.

Foto: Redaktion