Tag der Retter am 3. August

Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dietmar Woidke findet am 3. August auf dem Alten Gutshof in Großbeeren der „Tag der Retter“ statt. Ab 13 Uhr stellen verschiedene Organisationen wie THW, DLRG, Justiz, Bundeswehr, Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr ihre Rettungstechnik in einer Blaulichtstrecke aus, darunter auch ein Rettungshubschrauber.

Nach der offiziellen Eröffnung und Ansprache um 15 Uhr startet zudem ein buntes Familienprogramm mit Zaubershow, Hüpfburg und vielen weiteren Attraktionen. Der Abend wird mit Live-Musik der Bands „Inncider“ und „Carousellies“ eingeläutet, die zu späterer Stunde durch einen DJ abgelöst werden. Als letzter Höhepunkt des Tages ist eine spektakuläre Lichtshow angekündigt. Veranstaltet wird der Tag der Retter durch die Freiwillige Feuerwehr Großbeeren und deren Förderverein mit Unterstützung der Gemeinde Großbeeren. Der Eintritt ist frei.

Text: Gemeinde Großbeeren/ Foto: THW/Christine Specht