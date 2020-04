Teltow erhält 30.000 Mund-Nasen-Masken aus Rudong

Die chinesische Region Rudong hat ihrer Partnerstadt Teltow 30.000 Mund-Nasen-Masken gespendet. Das teilte die Stadt Teltow heute mit. Die Lieferung war bereits am gestrigen Montag, 06. April, auf dem Flughafen Berlin-Tegel eingetroffen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Ankunft nicht öffentlich kommuniziert. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt nahm gemeinsam mit Feuerwehrchef Jan Ehlers die Spende am Flughafen persönlich in Empfang.

„Die Stadt Teltow bedankt sich sehr, dass die chinesischen Partner in dieser schweren Zeit die Verbindung aufrechterhalten und mit dieser Spende das frisch geknüpfte Freundschaftsband stärken“, so Bürgermeister Thomas Schmidt. „Der Bedarf an Masken in Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegen und bei niedergelassenen Ärzten in Teltow ist riesig. Bund, Land und Landkreis können in dieser Not leider nur bedingt helfen. Deshalb ist es für uns umso wichtiger, dass die Stadt selbst alle Möglichkeiten nutzt, um den Menschen den dringend gebrauchten Schutz zu bieten“, so Schmidt weiter. „Die in der Vergangenheit manchmal belächelte Städtepartnerschaft zwischen Teltow und der Millionen-Region Rudong erweist sich in dieser Krisenzeit als echter Gewinn.“

Bei der nicht leichten Abwicklung des Transports der gespendeten Masken stand der Stadt Teltow die China-Expertin Astrid Judith beratend zur Seite. Astrid Judith hatte bereits in der Vergangenheit bei den ersten Schritten zur Städtepartnerschaft zwischen Rudong und Teltow eine wichtige Vermittlerrolle eingenommen. „Diese seriöse Beratung und die damit einhergehende direkte Kommunikation mit staatlichen Stellen hat uns jetzt in die Lage versetzt, dringend benötigte Hilfsgüter für die Region zu mobilisieren“, so Bürgermeister Schmidt.

Die Mund-Nasen-Masken werden ab morgen, Mittwoch, den 08. April, an Pflegeeinrichtungen und niedergelassene Ärzte in Teltow verteilt. Bei der Verteilung sind nicht nur Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Kameraden der Feuerwehr mit von der Partie, auch das in Teltow ansässige Unternehmen „Autohaus Höricke“ wird die Aktion unterstützen. Firmenchef Torsten Höricke hatte sich über das derzeit laufende städtische Hilfsportal „Helfende Hände Teltow“ an die Stadt gewandt und seine Transportkapazitäten angeboten.

Quelle/Foto: Stadt Teltow