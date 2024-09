Gastfamilien für internationale Jugendliche in Teltow gesucht

Sie wollen ein anderes Schulsystem erleben, eine neue Sprache lernen und in die deutsche Kultur eintauchen – Das ist der Wunsch von internationalen Jugendlichen, die mit dem Beginn des neuen Schuljahrs für einen Schüleraustausch nach Deutschland gereist sind. Doch ihr Traum ist in Gefahr! Denn ihnen fehlen die Gastfamilien, die sie während ihrer gesamten Zeit in Deutschland aufnehmen.

Experiment, Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, sucht aktuell dringend Gastfamilien in ganz Deutschland, die internationalen Schülern und Schülerinnen zwischen 15 und 17 Jahren ein Zuhause auf Zeit schenken möchten. Auch Familien aus Teltow können sich direkt beim Verein melden. Die Suche ist nicht auf bestimmte Regionen beschränkt. Wichtig sind vor allem der Spaß am kulturellen Austausch und die Bereitschaft, einem „Familienmitglied auf Zeit“ für mehrere Monate die Türen zu öffnen.

Die Teilnehmenden wohnen derzeit in Willkommensfamilien. Dabei handelt es sich um Familien, die ihr Gastkind leider nicht für den vollen Zeitraum des Austausches aufnehmen können. Dem Schüleraustausch und dem damit verbundenen Abenteuer in Deutschland droht ein frühzeitiges Ende, sollten keine neuen Gastfamilien gefunden werden. Für die Schüler und Schülerinnen, die sich bereits seit Monaten auf Deutschland gefreut haben, eine schwere Situation.

Für einen Schüler ist es aktuell besonders enttäuschend: Der 16-jährige Emanuele aus Italien wurde zwar von einer herzlichen Gastfamilie aufgenommen, kann aber nicht bei ihr wohnen bleiben. Denn ihn lässt keine Schule in der direkten Umgebung zu. Ihm könnte die Heimfahrt bevorstehen, sollte er nicht eine neue Gastfamilie und Schule finden. Experiment sucht für ihn ab sofort eine Familie, damit sein Auslandsabenteuer losgehen kann. Der junge Italiener ist ein Familienmensch und sagt über sich selbst, dass seine Lieblingsjahreszeit der Herbst ist. Er mag gemütliche Nachmittage, an denen er mit seiner Familie liest und heiße Schokolade trinkt. Außerdem kocht und backt er gerne – sein Lieblingsrezept ist italienisches Risotto. Zu Emanueles zahlreichen Interessen gehören Mathematik und Programmierung. In seiner Schule ist er Mitglied der Mathe-Olympiade und des Debattierclubs. Er spielt zudem gerne Schach, geht ins Theater, ins Kino oder in Museen oder ist in den Bergen wandern. Auch Rudern, Tennis und Ski fahren zählen er zu seinen Hobbys.

Emanuele, sowie alle anderen internationalen Austauschschüler und -schülerinnen, freuen sich, wenn weltoffene Familie aus Teltow Interesse am interkulturellen Austausch haben und sie für die Dauer ihrer Schüleraustausche aufnehmen möchten. Dafür kann man sich ab sofort bei Experiment melden. Es gilt dabei das Motto: Fast alle können Gastfamilie werden! Ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogen-Familien, ob Paare mit oder ohne Kinder, jung oder alt, ob Großstadt oder Dorf. Im Fokus steht allein die Freude auf das internationale Gastkind und die Zeit zusammen. Während des gesamten Aufenthalts werden Familie und Teilnehmende von Experiment und einer ehrenamtlichen Ansprechperson aus der Region begleitet.

Auf der Webseite des Vereins unter können sich Interessierte die Profile und kleine Vorstellungsvideos der Jugendlichen anschauen.

Foto: Experiment