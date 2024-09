Französische Jugendliche erleben nachhaltige Abfallwirtschaft in Teltow

Im Rahmen des deutsch-französischen Werkstattaustausches besuchte am 28. August eine Gruppe von 15 Jugendliche und kommunale Entscheidungsträger aus Teltows Partnerstadt Gonfreville l’Orcher in Frankreich den Wertstoffhof in Teltow.

Im Rahmen des Austauschprogramms 2024 zwischen der Union Sozialer Einrichtungen gemeinnützige GmbH Teltow/Berlin und der ESAT Gonfreville l`Orcher wurde Jugendlichen aus Frankreich die Möglichkeit eröffnet, sich mit den Prinzipien und Praktiken des Recyclings vertraut zu machen. Dazu besuchten sie den Wertstoffhof in Teltow. Begleitet wurden sie bei ihrem Deutschlandbesuch von deutschen Freunden und Kollegen. Die Partnerstadt Gonfreville liegt in der Normandie und ist vor allem für ihre berühmte „Pont de Normandie“ bekannt, eine Schrägseilbrücke, die mit 856 Metern die größte Spannweite in Europa hat. Der diesjährige Austausch diente insbesondere der Stärkung der deutsch-französischen Freundschaft – z.B. anhand konkreter Alltagsfragen zum Thema Abfall.

Die an der Thematik sehr interessierten Gäste beleuchteten die abfallwirtschaftlichen Gepflogenheiten in ihren jeweiligen Ländern und diskutierten konkrete Ansätze für nachhaltiges Handeln. Dabei kamen sie zu wichtigen Erkenntnissen. Während in Deutschland beispielsweise die Entsorgung von Leichtverpackungen über die gelbe Tonne für Kunststoffverpackungen und die blaue Tonne für Verpackungspapier erfolgt, wird in Frankreich nicht so differenziert. „Bei uns landen alle Verpackungen, auch das Papier, in einer gelben Tonne“, bemerkte einer der französischen Gäste.



„Umweltbewusstsein zu fördern und junge Menschen dazu zu befähigen, verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen, ist ein Teil unseres Bildungsauftrages als kommunaler Abfallwirtschaftsbetrieb. Auch deshalb stehen die Türen unseres Teltower Wertstoffhofes für solche programmatischen Besuche offen“, erläutert APM-Geschäftsführerin Diana Grund im Vorfeld des Besuches. Dies durften auch die anwesenden Gäste erfahren. Mit einem interaktiven Programm wurden sie hineingeführt in die „Welt des Abfalls“.

Die APM GmbH ist zuständig für etwa 90.000 Haushalte mit 223.000 Einwohnern.

Im Anschluss an die Begrüßung erfolgte eine Führung über den Wertstoffhof, im Rahmen derer die Besucher die verschiedenen Abfalltrennsysteme sowie die innovative modulare Rampenbauweise des Teltower Wertstoffhofes mit seinen drei großen Dächern kennenlernen konnten. Die Führung wurde in deutscher und französischer Sprache durchgeführt. Unterhalb der großflächigen Überdachung des Wertstoffhofes, welche den Besuchern Schatten spendete, zeigte sich bei den französischen Besuchern eine besondere Begeisterung für den mit „Allez!“ gestarteten Mülltonnen-Slalom.

Im Anschluss erfolgte eine Veranschaulichung der Abfalltrennung in Deutschland anhand von Minibehältern und Beispielabfällen im Konferenzraum. In einer lockeren Atmosphäre wurden Fragen zum deutschen Mülltrennsystem erörtert, wobei Kaffee und Kekse als Stärkung dienten, um die gesammelten Informationen in Relation zu den französischen Gepflogenheiten zu setzen. Im Anschluss wurde das erworbene Wissen anhand konkreter Abfallfragen durch das „Roue De La Fortune“, ein Themen-Glücksrad, nochmals gefestigt.

Sowohl die Gäste aus Gonfreville als auch die Gastgeber, die Stadt Teltow sowie die APM GmbH, möchten sich für diesen Besuch bedanken. Derartige Aktionen demonstrieren, dass nachhaltiges Handeln im Umgang mit Ressourcen keine nationalen Grenzen kennt. Die Verantwortung für die Umsetzung von Maßnahmen zum nachhaltigen Handeln im Umgang mit Ressourcen liegt dabei nicht allein bei einem Akteur, sondern ist als gemeinsame Verantwortung zu verstehen, die insbesondere durch einen Austausch zwischen den Akteuren erfolgreich in die Praxis überführt werden kann.

Fotos: APM GmbH