Die Bäcker-Filiale „Ihr Landbäcker“ in Teltow schließt heute, am 5. August!

Teltow . Die Filiale „Ihr Landbäcker“ in Teltow ist seit heute geschlossen. Auf dem Online-Marktplatz Immo-Scout 24 wird das Ladengeschäft in der Potsdamer Straße 57 – in der Geschäftszeile am Altstadtrand – zur Miete angeboten. Die Bäckereifiliale teilt sich die Geschäftsräume mit der Fleischerei Joppe.

„Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre Treue recht herzlich bedanken und laden Sie ein, unsere Filialen im Stern-Center Potsdam oder im Kaufland Potsdam-Waldstadt zu besuchen“, ist auf einem Schild, dass seit einiger Zeit vor der Filiale platziert ist, zu lesen. Der Grund sei Personalmangel.

Fest steht jedoch, dass ein Nachmieter für das am 10. September 2015 eröffnete Geschäft ab 1. September gesucht wird. „Einzelhandel mit Fensterfront in begehrter Lage“, heißt der Titel der Immo-Scout-Anzeige im Internet. Die Verkaufsfläche der Bäckerei, die sich auf der linken Seite des mit der Fleischerei geteilten Geschäftsraums befindet, beträgt 20 von insgesamt 57 Quadratmetern.

Neben Brot, Brötchen, Torten, Gebäck und Snacks wie belegte Brötchen wurde in der Teltower Filiale ebenso Baumkuchen des Schwesterunternehmens Salzwedeler Baumkuchenbetriebe angeboten. Als künftige mögliche Nutzungen sind Bäckerei, Einzelhandel und Lager angegeben. Die vorhandenen Stühle und Tische können von den Kunden beider Geschäfte genutzt werden.

Konkret befinden sich die Geschäftsräume im viergeschossigen Büro- und Geschäftshaus, in dem sich ein Hotel, Büros, Praxen und ein Pflegedienst sowie im Erdgeschoss Imbiss- und Einzelhandelsgeschäfte befinden – schräg gegenüber dem ehemaligen Teltower Kino und heutigen Hotel. Der Mietpreis beträgt laut Anbieter 716 Euro. Die Nebenkosten sind mit 229 Euro angegeben.

Insgesamt verfügt das sachsen-anhaltinische Unternehmen „Ihr Landbäcker“ über fast 90 Standorte. Die Teltower Filiale ist das am östlichsten gelegene Geschäft. Weitere Standorte im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind Werder (zwei Filialen), Brück, Bad Belzig, Görzke (Amt Ziesar), Brandenburg an der Havel (sieben Filialen) und Woltersdorf.

Quelle: MAZ

Fotos: Teltower Stadtblatt Verlag