Teltows Radinfrastruktur wächst

Wegeverbindung Teltow-Ruhlsdorf gibt mehr Sicherheit für Radfahrende

Nach elfmonatiger Bauzeit hat die Stadt Teltow am 30. Juli 2024 den von Bund und Land geförderten ersten Bauabschnitt der neuen Radwegeverbindung zwischen Teltow und Ruhlsdorf freigegeben. Der erste Teilbereich des Fahrradwegs hat eine Länge von 340 Metern und führt von der Bertholdstraße entlang der Kleingarten- und Garagenanlage „Neue Wohnstadt“ vorbei am Sportplatz „John Schehr“ bis zur Ernst-Schneller-Straße. Vorteil des neuen Radwegs ist die straßenunabhängige Wegeverbindung, die es vor allem Schulkindern, aber auch Pendlern und Touristen, ermöglicht, fernab der Straße im Einklang mit der Natur sicher ans Ziel zu gelangen.

Der 3 Meter breite asphaltierte Weg kann aus beiden Richtungen befahren werden. Da sich die Strecke in einem sensiblen naturnahen und artenschutzreichen Gebiet befindet, wurde für das Projekt eine ökologische Baubegleitung beauftragt, die sicherstellen soll, dass das Bauvorhaben den Naturschutz nicht gefährdet. So säumen beispielsweise 14 LED-Leuchten den Weg, die über ein voreingestelltes Dimm-Level sowie Bewegungssensoren zur adaptiven Beleuchtung mit einer insektenfreundlichen Farbtemperatur von 2.200 Kelvin verfügen. Ebenfalls wurden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt: Entlang der Trasse befinden sich neue Nisthilfen mit fünf Fledermaus- und sieben Vogelkästen. Darüber hinaus erfolgten 31 Baum-Ersatzpflanzungen. Die Gesamtkosten des ersten Bauabschnitts belaufen sich auf etwa 430.000 Euro.

Der zweite Bauabschnitt wird von der Ernst-Schneller-Str./Quebec-Straße in Richtung Hortensienstraße über die Resedastraße bis zum ehemaligen Industriegleis führen. Die Umsetzung dieses Teilbereichs ist ab Ende 2025 geplant. Der dritte Bauabschnitt nutzt die Trasse des Industriegleises in Richtung Westen, wird über den Weg zum Saeggepfuhl nach Süden führen und eine Anbindung an die Teltower Straße haben. Die bauliche Umsetzung ist für Ende 2027 bzw. für den Jahresbeginn 2028 vorgesehen.

Bereits im Jahr 2020 wurde eine Machbarkeitsstudie mit Vorzugsvarianten für die Trassenfindung erstellt, die in der Stadtverordnetenversammlung im Januar 2021 beschlossen wurde. Die Planung des ersten Bauabschnittes wurde im März 2022 in den politischen Ausschüssen der Stadt Teltow vorgestellt und bestätigt.

„Die zusätzliche, nicht an die Straße gekoppelte Radwegeverbindung nach Ruhlsdorf stellt eine sinnvolle Ergänzung für die Radlerinnen und Radler dar, da sie dafür Sorge trägt, dass die Radfahrenden sicher ans Ziel kommen“, so Bürgermeister Thomas Schmidt.

v.l.n.r.: Herr Rüdiger Bath (Vorsitzender des Kleingartenvereins „Neue Wohnstadt“ Teltow e.V.); Thomas Schmidt (Bürgermeister); Dr. Christine Schiemann (Sachbearbeiterin Tiefbau | Grün); Lars Müller (Fachbereichsleiter Bauen | Planen | Umwelt); Martin Vornberger (Ing.-Büro Baurconsult Teltow); André Freymuth (Fraktionsvorsitzender der CDU in der Stadtverordnetenversammlung), Bild 2: Radweg Teltow-Ruhlsdorf (erster Bauabschnitt, Zugang Bertholdstraße)

Quelle und Foto: Stadt Teltow: Radweg Teltow-Ruhlsdorf (erster Bauabschnitt, Zugang Bertholdstraße)