Smarter Gartenteich: Wie Technik die Teichpflege vereinfacht

Beleuchtung und Wasserspiele steuern

Über die technischen Helfer hinaus, die direkten Einfluss auf die Qualität des Wassers oder das Wohlergehen seiner Bewohner haben, gibt es noch

eine Reihe weiterer Möglichkeiten, Technik einzusetzen. „Interessant sind zum Beispiel immer auch Leuchtmittel, die gezielt einige wichtige Teich- oder Umgebungsbestandteile in Szene setzen. Entgegen anderslautenden Behauptungen werden die Fische durch dieses gleichmäßige Licht nicht irritiert oder am Schlafen gehindert“, sagt Hieronimus. „Ebenso lassen sich mit smarten Geräten auch Wasserspiele oder Bachläufe steuern, also etwa an- und ausschalten oder durch verschiedene Programme wechseln. Das gibt dem Gartenteich so nochmal das gewisse Extra.“Zur Grundausstattung, aber auch zu den Extras, die die Pflege erleichtern oder dekorativen Mehrwert schaffen, sollten Interessierte sich vorab genau informieren. Eine Anlaufstelle dafür ist neben Fachmedien wie dem Garten-Teich-Magazin „Midori“ auch der Zoofachhandel.