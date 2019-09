Stahnsdorf: Gesunde Ernährung, die Spaß macht

In Benjamin Perrys neu eröffneter Kochschule in Stahnsdorf müssen alle Teilnehmer ran: Schließlich sollen sie zukünftig auch zu Hause regional, nachhaltig und kreativ ­kochen können.

Bei der Eröffnung, zu der mehr als hundert Neugierige kamen, konnte man gleich einige Leckereien verkosten, so die mit Dill fermentierten Radieschen oder auch neuartige Salatsoßen-Kreationen, die man bald im Onlineshop

ordern kann. Eine abgehobene Sterneküche will Ben Perry in Stahnsdorf aber nicht zelebrieren, dazu sei die Küchenausstattung viel zu „normal“ und zweckmäßig (Ausnahme: ein Niedertemperaturgarer, den man aber auch bei ambitionierten Hobbyköchen finden kann). Ihm geht es vielmehr darum, den Kursteilnehmern und Gästen gesunde Ernährung mit Spaßfaktor nahezubringen.

Ben Perry – der sein Handwerk in Sterneküchen und Gourmettempeln wie der „Traube Tonbach“ oder bei Fernsehkoch Vincent Klink gelernt hat (bei Letzterem musste er sogar einmal einen ganzen Hirsch zerlegen und dann alle Teile verarbeiten) – hat sich für seine Kochschule eine idyllisch und zentral gelegene ­Location ausgesucht. In direkter Nachbarschaft zur Holzofenbäckerei „Aux ­Delices ­Normands“ am Dorfplatz Stahnsdorf bietet der Raum nicht nur Platz für bis zu 16 Teilnehmer, sondern es gibt ebenfalls Platz und Sitzgelegenheiten im Freien. So können auch Grillkurse stattfinden, bei denen Perrys Lieblingsstück – ein moderner Keramikgrill – zum Einsatz kommt, wobei nicht nur die Grilltechnik, sondern auch die Zubereitung von Gemüse, Beilagen und Soßen vermittelt werden sollen.

Doch auch außerhalb des aktuellen Themas „Grillen“ kann Ben Perry auf eine reichhaltige Rezeptsammlung zurückgreifen. Dafür sorgte unter anderem ein Lüneburger Familienkochbuch aus dem Jahre 1910, das jüngst Grundlage seines Kochbuchs „Norddeutsch by Nature“ wurde (es erscheint am 16. Oktober). Kulinarische Vielfalt garantiert auch der vielseitige berufliche Werdegang des Gourmetkochs. Der gebürtige Baden-Württemberger merkte während seiner zehnjährigen Tätigkeit in dortigen Sterneküchen, dass stressige 16-Stunden-Tage, eine Unterkunft im Personalhaus und Einsätze an Feiertagen mit einem harmonischen Familienleben nicht vereinbar waren. So beschloss er, nach Berlin umzuziehen, wo er zum Gründerteam des „Kochhauses“ (eines Rezept- und Liefer-Start-ups) gehörte. Da ihm aber schon immer die gesunde Ernährung von Kindern am Herzen lag, bekochte er danach sechs Jahre lang die Schüler einer Zehlendorfer Waldorfschule, organisierte Ernährungsworkshops, legte einen Kräutergarten an und gründete den Verein „Essen macht Schule“, der Eltern, Lehrer und Schulköche in Workshops berät und Kindern gesundes Essen nahebringt. Eine beglückende Tätigkeit, die dem vierfachen Vater jedoch auch zu wenig Zeit für Privates übrig ließ.

Kochkurse hatte Ben Perry bisher auch schon nebenbei veranstaltet – und daher war die Idee, eine eigene Kochschule zu gründen, nun naheliegend. Die Kursteilnehmer werden in Teams eingeteilt und lernen dann Kochtechniken und neue Gerichte kennen, es soll aber auch auf ihre Wünsche und Vorlieben eingegangen werden. Firmenevents für Gruppen ab acht Personen oder Kinderkochkurse können ebenfalls angeboten werden. Für die neuen Kochkurse gibt es schon rege Nachfrage, und für den Einkauf frischer Lebensmittel wurden bereits Kontakte zu regionalen Produzenten geknüpft.

Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers hat sich jedenfalls schon als Kochschüler vorangemeldet. Er freut sich über die vielversprechende Neugründung und erhofft sich nicht nur selbst kulinarische Genüsse, sondern auch für die Gemeinde eine Belebung des oft romantisch-verschlafen wirkenden historischen Dorfkerns.

Text: kp/ Foto: mk