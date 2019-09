regiobus lädt Schüler zu Probefahrt ein

Am 21. September lädt die regiobus Potsdam Mittelmark GmbH Schülerinnen und Schülern ab der 9. Klasse zum Ausprobieren ihrer Ausbildungsberufe auf den Betriebshof in Stahnsdorf ein – auch das Fahren eines Busses darf geübt werden.

Von 10:00 bis 13:00 Uhr erhalten die Jugendlichen in der Hamburger Straße 6 praktische Einblicke in das Arbeitsleben eines Berufskraftfahrers und Kfz-Mechatronikers. Die Jugendlichen können sich an diesen Tagen in Begleitung eines Fahrschullehrers im Fahren eines Fahrschulbusses erproben und Tests in der Werkstatt durchführen. Darüber hinaus erfahren sie, wie ÖPNV funktioniert, woher ein Fahrer weiß, wohin er fahren muss und was passiert, wenn etwas defekt ist.

Die Personalleiterin der regiobus, der Betriebshofleiter, Kollegen des Betriebshofes in Stahnsdorf sowie Azubis verschiedener Lehrjahre begleiten die Jugendlichen über den Tag und stehen für alle Fragen rund um die beiden Ausbildungsberufe zur Verfügung.

„Wir wollen jungen Menschen die Möglichkeit geben, uns direkt kennenzulernen. Wie lenkt sich ein12 m-Fahrzeug? Wie sieht die Bustechnik aus? Was erwartet mich im Verlauf der Ausbildung und im späteren Berufsalltag? Das praktische Erleben ist viel mehr wert als jede Beschreibung. Unser moderner regiobus-Fuhrpark bietet insbesondere Mechatronikern viele Entwicklungsmöglichkeiten. Von Oktober bis Dezember läuft dann unsere Bewerbungsfrist für den Ausbildungsstart 2020.Interessierte können sich also gern erst alles anschauen und sich dann bewerben“, so der regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich schnell per Mail unter personal@regiobus.de anmelden. Die Platzanzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 19. September.

Quelle/ Foto: regiobus PM