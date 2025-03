Stahnsdorf blüht auf ─ Gartenfestival geht in die dritte Runde

Der Frühling steht in den Startlöchern und Stahnsdorf zeigt wieder seine blühenden Gärten. Zum dritten Mal lädt das Stahnsdorfer Gartenfestival alle Natur- und Gartenfreunde ein, die Vielfalt des naturnahen Gärtnerns zu entdecken. Die ehrenamtlich organisierte Veranstaltungsreihe bietet auch in diesem Jahr ein spannendes Programm mit offenen Gärten, kreativen Workshops und inspirierenden Vorträgen.

Von März bis Oktober 2025 erwartet die Stahnsdorfer und alle Interessierten ein buntes Programm mit offenen Gärten, Infoständen, geführten Spaziergängen und vielen Aktionen rund um das naturnahe Gärtnern. Alle Termine sind auf der Website des Gartenfestivals zu finden.

Los geht’s am 15. März. Der Startschuss fällt mit einem kostenfreien Workshop zum Bau von Benjeshecken im EJF Jugend- und Familienzentrum „ClaB“, organisiert durch die Kreisvolkshochschule PM. Am 28. März erwartet die Gäste ein spannender Vortrag von Norbert Reinhardt, dem Vorsitzenden des Imkervereins Stahnsdorf. Er beleuchtet die Auswirkungen des Klimawandels auf Honig- und Wildbienen und gibt wertvolle Tipps, wie wir unsere Gärten in insektenfreundliche Oasen verwandeln können. Der Vortrag startet um 18:00 Uhr im Bürgerhaus Schenkenhorst, Dorfstraße 26. Wer noch Ideen für den eigenen Garten sucht, kann sich kostenfrei vom ehrenamtlichen Blühteam der Region TKS beraten lassen. Auch neue Mitwirkende und offene Gärten sind herzlich willkommen.

Das Stahnsdorfer Gartenfestival ist eine ehrenamtlich organisierte Veranstaltungsreihe von und mit Stahnsdorfer Hobbygärtnern in Zusammenarbeit mit Akteuren aus der Region wie der Gemeinde Stahnsdorf, dem Blühteam TKS, der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark, dem Imkerverein Stahnsdorf, der Interessengemeinschaft zum Schutz der Igel in TKS sowie der BUND Ortsgruppe für TKS.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf