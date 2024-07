Ludwigsfelde – Initiative Familie in LU e. V. ist neuer Kooperationspartner der Gottlieb Daimler Schule

Am 08. Juli versammelten sich zahlreiche Eltern sowie Sorge- und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der neuen 7. Jahrgangsstufen in der Aula der Gottlieb-Daimler-Schule in Ludwigsfelde, um im Rahmen einer Elternkonferenz von Schulleiterin Oldenburg Informationen zum neuen Schuljahr 2024/2025 zu erhalten.

Der aktuelle Planungsstand sieht vor, dass ab dem 02.September insgesamt 165 neue Schülerinnen und Schüler in sechs 7. Klassen unterrichtet werden. Das gesamte Schulpersonal setzt sich aus 56 Lehrkräften, einer Schulsozialarbeiterin sowie zwei Personen des sonstigen Personals, sprich Hausmeister und Schulsekretärin, zusammen.



Des Weiteren präsentierte sich neben dem schulischen Förderverein auch der Initiative Familie in LU e. V. als neuer Kooperationspartner der Gottlieb-Daimler-Schule den Eltern. Für alle Schülerinnen und Schüler der neuen 7. Klassen wurde seitens des Vereins eine Trinkflasche als Willkommensgeschenk überreicht.

Foto: Initiative Familie in LU e. V.