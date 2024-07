Seniorenbeiratsmitglied für Stahnsdorf gesucht

Bis zum 30. August können sich Bürgerinnen und Bürger formlos schriftlich bei der Gemeinde bewerben. Die Schreiben werden an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung weitergeleitet.



Für die Dauer der Wahlperiode der Gemeindevertretung, also von 2024 bis 2029, werden wieder Mitglieder für den Seniorenbeirat gesucht. Diese rekrutieren sich einerseits über Vorschläge aus den Fraktionen der Gemeindevertretung und andererseits über einen Öffentlichkeitsaufruf. Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Stahnsdorf sind herzlich dazu eingeladen, sich jetzt als Seniorenbeiratsmitglied zu bewerben. Bewerbungen sind bis zum 30. August 2024 schriftlich zu formulieren, und zwar entweder per E-Mail an gemeinde@stahnsdorf.de oder per Brief an: Gemeinde Stahnsdorf, Annastraße 3, 14532 Stahnsdorf.



Das Schreiben ist an keine Form gebunden. Es sollte aber zumindest den vollständigen Namen und Anschrift des/der Bewerbenden sowie weitere Kontaktmöglichkeiten enthalten (Telefon, E-Mail). Ein oder zwei zusätzliche Sätze, die die Motivation begründen, sind ebenfalls wünschenswert. Alle eingehenden Bewerbungen werden satzungsgemäß an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung weitergeleitet. Der Hauptausschuss der Gemeinde trifft unter allen eingehenden Bewerbungen eine Vorauswahl, die der Gemeindevertretung Stahnsdorf zum Beschluss vorgelegt wird.

Der Seniorenbeirat ist ein ehrenamtliches Gremium, das parteipolitisch und weltanschaulich unabhängig ist. Seine Bemühungen richten sich auf die Verbesserung der Lebensbedingungen der Senioren, die Unterstützung der in der Altenarbeit tätigen Vereine, Wohlfahrtsverbände und Einrichtungen sowie die Öffentlichkeitsarbeit für die Belange der Senioren.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf