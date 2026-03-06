Pflichtsieg in Rostock

Für die 49ers geht es am 7. März nach Rostock, um den Abstieg noch abzuwenden, müssen sie gegen die 9. platzierten Rostocker einen Sieg einholen. Eine hitzige Partie steht uns bevor, für beide Teams geht es um alles. Die Gastgeber aus Rostock kämpfen um den Playoff Einzug und die 49ers um den Klassenerhalt.

Ein Trubble-Maker!

Für die 49ers ist das wichtigste Ziel, Jaylen Page zu stoppen. Im Hinspiel hat dieser 42 Punkte auf den Tisch gehauen. Mit so einem Monster Spiel hat er die 49ers trotz einer auf ihn fokussierten Defense in die Knie gezwungen. Im Rückspiel geht dieser heißer denn je ins Spiel, gegen Neustadt schenkt er 38 Punkte ein und in den letzten 4 Spielen erzielt er durchschnittlich 33 Punkte pro Spiel, Zahlen, die absurd klingen. Dies, dazu auch noch extrem effizient, in den letzten 4 Spielen trifft er innerhalb der 3er Linie 63 Prozent seiner Würfe und außerhalb 47 Prozent. Ihn zu stoppen oder zum mindest zu verlangsamen muss das primäre Defensiv Ziel der 49ers sein.

Das 3er Duell entscheidet den Sieg!

Die Rostocker sind das am zweit besten werfende Team hinter der 3er Linie mit 34 Prozent auf der höchsten Anzahl an Versuchen der Liga. Sie haben nicht nur Spieler, welche im hohen Volumen (5 3er pro Spiel und mehr) hochprozentig werfen können, wie Jaylen Page, Chris Frazier, Luis Wulff, Jonas Zilinskas und Mika Freitag, sondern auch viele Spieler, welche auf kleinem Volumen (3 3er pro Spiel und weniger) hochprozentig abschließen. Das macht es umso schwieriger zu verteidigen. Da man keinem Spieler die Chance geben kann, einen Wurf abzusetzen, und sich dadurch für den Zug zum Korb viele Lücken öffnen. Eine Zonen Verteidigung, welche die 49ers gerne anwenden, wird von genauso einer Offensive bestraft, deswegen muss die tendenziell schwächere Mann zu Mann Verteidigung diesmal standhalten.

49ers in Bestform!

Trotz der Stärken der Rostocker sind die 49ers aktuell in Bestform. Gegen den ersten Tabellenplatz haben sie nur knapp verloren und gegen die viertplatzierten Westerstede, konnten sie sich in letzter Sekunde durchsetzen, wobei sie lange Zeit mit deutlich größerem Abstand geführt haben. Mit diesem Selbstvertrauen gehen sie nun ins Duell mit einem Gegner, welcher deutlich näher an ihrem Tabellenplatz liegt. Der Kader ist zudem auch komplett, die häufigen Verletzungsprobleme, die die Saison bisher geprägt haben, sind aktuell Geschichte.

Alles deutet auf ein ereignisreiches Duell am Samstag um 18:30 in Rostock hin.

Foto: Fotofuzzi