Kleinmachnow – Aufgebrochene Büroräume

In der Nacht zum 23. November drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäftsgebäude in Kleinmachnow ein und brachen Büroräume von unterschiedlichen Firmen auf. Zum Diebesgut können derzeit keine abschließenden Angaben getätigt werden. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei führten nicht zur Ergreifung der Täter. Zum Tatort wurde die Kriminaltechnik mit dem Auftrag der Spurensicherung beordert. Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls wurden eingeleitet.

Foto: Pixabay.com