Kellerduell gegen Rasta Vechta 2 im Überblick

Nach einer starken letzten Partie geht es für die 49ers am Samstag um 17 Uhr in das wichtigste Spiel, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Gegen Rasta Vechta wird es nach längerer Vorbereitungszeit ein packendes Duell.

Am letzten Spieltag konnten die 49ers die drittplatzierten EN Baskets Schwelm besiegen.

In diesem Spiel haben sie die gesamte Zeit über um den Sieg spielen können und so ihre Chance in der Overtime genutzt, um 83:80 ihren zweiten Saisonsieg einzufahren. Als Außenseiter bestärkt ein Sieg gegen so ein Top-Team das Selbstvertrauen enorm.

Vechta kommt aber ebenfalls mit einem Sieg im letzten Pflichtspiel in diese Partie. Gegen die Dragons Rhöndorf konnten sie sich mit 113:90 überzeugend durchsetzen. Vor allem in der zweiten Hälfte setzten sie sich hierbei ab. Gewonnen haben sie durch eine sehr effiziente Chancenverwertung mit einer 50-prozentigen Quote außerhalb der Dreierlinie und 61-prozentigen innerhalb. Beide Teams treffen also in voller Fahrt und mit aufgeladenem Selbstvertrauen aufeinander.

In der aktuellen Tabellenlage sind beide Teams auf den Abstiegsrängen zu finden, mit jeweils 2 Siegen und neun Niederlagen. Die Ränge 10,11 und 12 besitzen alle je 4 Siege, was ein Sieg für beide Teams unverzichtbar macht. Ohne einen Sieg könnte der Anschluss an die Plätze mit gesichertem Klassenerhalt verloren gehen.

Aufgrund eines spielfreien Wochenendes hatten die Teams so zwei Wochen Zeit, um sich auf den Gegner vorzubereiten und sich von jeglichen Blessuren der letzten Spiele zu erholen. Demnach wird eine sehr energievolle und kompetitive Begegnung erwartet.

In Vechta ist um 17 Uhr am Samstag Tip-Off. Im Livestream kann das Spiel auch von zu Hause verfolgt werden

Foto: Fotofuzzi