Am 14. April jährt sich der alliierte Bombenangriff auf Potsdam zum 79. Mal. Mit einer Andacht und einem Impulsvortrag wird dieser Nacht am Sonntag, 14. April, um 16:00 Uhr in der Nagelkreuzkapelle im Turm der Garnisonkirche gedacht.

Die Andacht gestalten Superintendentin Angelika Zädow und Pfarrer Dr. Jan Kingreen. Den Vortrag hält der Historiker und DDR-Bürgerrechtler Prof. Dr. Rainer Eckert, langjähriger Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Garnisonkirche.

Pfarrer Dr. Jan Kingreen, Vorstand der Stiftung Garnisonkirche: „Ohne Tag von Potsdam keine Nacht von Potsdam. Wie in den vergangenen Jahren setzen wir uns wieder wissenschaftlich mit dem Thema auseinander und thematisieren dabei auch das Leid vieler Potsdamerinnen und Potsdamer.“

Bei dem militärischen Angriff auf militärische Ziele im Jahr 1945 verloren in nur 30 Minuten etwa 1.600 Menschen in Potsdam ihr Leben. Weite Teile der Innenstadt wurden zerstört. Die „Nacht von Potsdam“ ist Teil der Geschichte vieler Potsdamer Familien, sie schrieb sich fest ins Gedächtnis der Stadt ein.

Ab 22:16 Uhr warfen 490 schwere viermotorige Lancaster der britischen Royal Air Force ca. 1.700 Tonnen Bomben (Sprengbomben, Minenbomben, Brandbomben) ab.

Gedenken an die Nacht von Potsdam

Ort: Nagelkreuzkapelle im Turm der Garnisonkirche, Breite Straße 7, 14467 Potsdam

Zeit: Sonntag, 14. April 2024, 16 Uhr

Eintritt: frei

Foto: Stiftung Garnisonkirche Potsdam und Wikipedia