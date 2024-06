Deutscher Wetterdienst warnt vor erhöhter UV-Intensität

Der Deutsche Wetterdienst hat am 26. Juni eine amtliche Warnung vor Hitze für ganz Brandenburg veröffentlicht. Im Süden muss mit teils heftigen Gewittern (Unwettern) mit Starkregen und Hagel gerechnet werden. Im Norden und Nordwesten erhöhte UV-Intensität. Heute im Osten gebietsweise, am Donnerstag im Norden, in der Mitte und im Südwesten starke Wärmebelastung (Hitze).

Am Donnerstag wird eine starke Hitzebelastung erwartet. Die Hitze wird für ältere und pflegebedürftige Menschen eine extreme Belastung darstellen.Es wird empfohlen, den Alltag den Temperaturen anzupassen und körperliche Aktivitäten und Besorgungen in die kühleren Morgen- und Abendstunden zu verlegen. Außerdem sollte die Wohnung möglichst kühl gehalten und ausreichend getrunken werden – am besten Wasser und ungesüßte Tees. Sonnenschutz sollte vor dem Aufenthalt im Freien aufgetragen werden, insbesondere bei Kindern.

Auch für Haus- und Wildtiere können die hohen Temperaturen lebensbedrohlich werden.

Fotos: Pixabay.com