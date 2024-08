BB RADIO bringt zwei der größten Radiostars Berlin-Brandenburgs an den Start! Seit dem 26. August heißt es montags bis freitags von 05:00 bis 10:00 Uhr: „Der Kaiser und Gerlinde Jänicke – der neue Morgen für Brandenburg und Berlin“. In den Hauptrollen: Marcus Kaiser und Gerlinde Jänicke − die bekanntesten und beliebtesten Moderatoren der Region in einer Show.

Das Power-Duo ist einzigartig und garantiert jede Menge Spaß, Unterhaltung, die wichtigsten Infos zu Wetter und Verkehr sowie die besten aktuellen Hits und die größte Vielfalt. Ihr Versprechen: Der Morgen wird ab sofort für die Hörer „der schönste Moment des ganzen Tages“.

Der charmant-witzige Kaiser, der seit 2008 erfolgreich bei BB RADIO moderiert, holt sich eine Frau mit viel weiblichem Esprit an die Seite. Zusammen setzen sie auf das „morgendliche Mann-Frau-Spektakel zwischen Duschen und Kaffeetrinken“, das ja auch viele Hörer kennen: Marcus Kaiser mit Hang zum Weghören, was die Frau sagt, echter Kumpeltyp mit Liebe zu allem was fährt, leidenschaftlicher Koch und (Fleisch-)Grillmeister sowie Serien-Fan, aber auch liebevoller Familienvater mit steter Sorge um die Teenie-Tochter … trifft auf die einzigartige Gerlinde Jänicke. Sie ist die beste Freundin der Hörer mit unzähligen kleinen Macken. Handy- oder Social Media-süchtig, gibt sie immer mehr Geld aus als sie sollte, neigt zu vegetarischen Kochanfällen, liebt ihren Hund Miley abgöttisch und entspannt am liebsten bei Mädelsabenden … Gerlinde hat eine ganz besondere Beziehung zu ihren Hörern. Ihr Motto: „Ich sitze mit am Tisch und plaudere mit ihnen.“ Dabei ist sie empathisch, leidenschaftlich, schlagfertig, manchmal auch ernst und nachdenklich, aber immer unterhaltsam.

Die beiden Profis sind bekannt wie „bunte Hunde“ und arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich im Radio. Sie sind sich in diversen Sendern bereits über den Weg gelaufen, haben aber noch nie gemeinsam moderiert. Jetzt gibt es endlich die „Daily Soap“ zweier ungewöhnlicher Freunde, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber gemeinsam nur ein Ziel haben: Spaß und gute Laune zu verbreiten.

BB RADIO-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott ist überzeugt: „Wir bringen mit den beiden ein Traum-Duo an den Start und schreiben damit Radiogeschichte neu. Es sind die bekanntesten und beliebtesten Personalities aus Brandenburg und Berlin. Sie sind hier zu Hause.“

Foto: BB RADIO