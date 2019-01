„Die Grüne Woche hat Leuchtturmcharakter“

In Berlin dreht sich seit dem 18. Januar alles um Landwirtschaft, Tiere und Ernährung. Die 84. Internationale Grüne Woche (IGW) weilt noch bis kommenden Sonntag auf dem Messegelände unter dem Funkturm. Der Teltower Stadt-Blatt Verlag über die Veranstaltung mit dem Bundestagsabgeordneten Thomas Hacker (FDP). Der Diplomkaufmann aus Bayreuth gehörte von 2008 bis 2013 dem Bayerischen Landtag an und ist seit 2017 im Deutschen Bundestag vertreten. Für ihn hat die Grüne Woche Leuchtturmcharakter. „Die Grüne Woche zeigt eindrucksvoll, welche Vielfalt, aber auch Innovationskraft in der Landwirtschaft liegen. Es freut mich, dass sie auch viele interessierte Bürgerinnen und Bürger anzieht und hoffe für die Fachbesucher und für das Publikum auf sehr spannende Einblicke und gute Genüsse.“

Foto: Am Stand von Berliner Straßenbräu

Text: Andreas Gröschl/ Foto: Messe Berlin GmbH