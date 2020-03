Coronavirus: Berlin untersagt Großveranstaltungen bis nach Ostern

Die Corona-Epidemie zieht weitere Maßnahmen nach sich. Nun untersagt Berlin Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden. „Das Coronavirus breitet sich weiter aus. In so einer Phase muss das öffentliche Leben Einschränkungen erfahren. Durch Reduzierung von Großveranstaltungen kann die Ausbreitung des Coronavirus entschleunigt werden“, sagt Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci. „Gerade am Anfang einer Epidemie ist so eine Einschränkung von Bedeutung. Deshalb erwirkt die Gesundheitsverwaltung befristet bis Ende Ostern die Untersagung von Großveranstaltungen ab 1000 Personen. Der Schutz der Berlinerinnen und Berliner hat höchste Priorität.“ Dazu zählen auch Fußballspiele vor Publikum. „Um die Verbreitung zu entschleunigen, müssen wir in solchen Zeiten verantwortungsbewusst entscheiden, was wichtig im Leben ist und was nicht. Meiner Meinung nach kann man auf Fußball-Bundesligaspiele mit Publikum derzeit verzichten.“

Foto: Oliver Kienapfel auf Pixabay