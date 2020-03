Omis stricken für Babys

Mit einer liebenswerten Aktion erfreut die Barmer-Geschäftsstelle Ludwigsfelde derzeit Omis und Babys gleichermaßen: Omis stricken Wollsöckchen, Familien mit Nachwuchs bekommen sie geschenkt. Bereits ein Dutzend Paare konnte so seit Weihnachten bereits verteilt werden. Die Aktion startete mit einem Aufruf an die Versicherten, Wolle zu spenden. Viele folgten der Aufforderung und brachten Wollreste oder kauften ganze Knäuel ein. Seniorinnen aus Seniorenresidenzen in Mahlow und Blankenfelde verarbeiten das Strickgarn nur zu gerne – haben sie doch die Gewissheit, mit ihren Söckchen Freude zu spenden. Der Geschäftsstellenleiter Arne Baron ist mit der Aktion mehr als zufrieden und freut sich schon auf den Herbst, wenn er alle beteiligten Omis als Dankeschön zum Kaffeekränzchen einlädt.

Foto: Arne Baron (li.) von der Barmer, Nico Kurowski vom Seniorenhaus Bethke und die strickenden Omis Regina Meschke und Liselotte Lehmann

Text: Rosa Ortega/ Foto: privat