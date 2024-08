Regiobus – Fahrplanänderungen zum Schuljahresbeginn

Ab Montag, 02. September, Betriebsbeginn komt es auf den Linien 542, 551, 569, 580, 581, 602, 608, 611, 613, 620, 621, 629, 632, 633, 634, 643, 645, 646, 646 und 647 zu veränderten Fahrpläne.



Linie 542 und 551

Nach der vollständigen Inbetriebnahme der neu gestalteten Umsteigeanlage Golzow, Anger wird die Haltestelle wieder von allen Fahrten bedient. Die Umstiege zu den Linien 580 und 581 erfolgen dort.



Linie 569

Die Fahrt 05:35 Uhr ab Ketzür, Dorf beginnt neu um 05:31 Uhr an der Haltestelle Gortz, Kirche (bisherige Haltestellenbezeichnung Haltestelle Gortz, Schulverkehr).



Linie 580

In Lehnin wird auf der an der Kreuzung Kurfürstenstraße/ Damsdorfer Chaussee/ Hasenkampstraße die neue Haltestelle Lehnin, Hasenkamp eingerichtet sowie in Michelsdorf auf der Chausseestraße an der Einmündung Tornower Straße die neue Haltestelle Michelsdorf, Tornower Str. Die Inbetriebnahme steht vorbehaltlich einer fristgerechten Genehmigung durch die Verkehrsbehörde. Die bisherige Haltestelle Michelsdorf, Tornower Str., die von einer Fahrt am Morgen nach Lehnin bedient wird, wird in Michelsdorf, Alte Dorfstr. umbenannt. Die Haltestelle Damsdorf, Neubau wird in Damsdorf, Kindergarten umbenannt. Nach der vollständigen Inbetriebnahme der neu gestalteten Umsteigeanlage Golzow, Anger verkehren die Fahrten an Schultagen am Morgen und Nachmittag sowie am Wochenende wieder bis/ab Golzow, Anger (außer 07:09 Uhr ab Golzow, Schule). Die Umstiege zu den Linien 542, 551 und 581 finden dort statt. Es kommt im gesamten Linienverlauf zu leicht geänderten Abfahrtszeiten.



Linie 581

Nach der vollständigen Inbetriebnahme der Umsteigeanlage Golzow, Anger kommt es zu leicht veränderten Abfahrtszeiten.



Linie 602

Die von VTF in regiobus Auftrag bediente Fahrt um 07:00 Uhr ab S Teltow Stadt nach Kleinmachnow, K.-Marx-Str. (kommt bereits aus Richtung Großbeeren) wird nicht mehr angeboten.



Linie 608

Die Fahrten am Wochenende in Richtung Potsdam verkehren bis zum Ende der Bauarbeiten an der B2 4 Minuten früher (bis vsl. Dezember 2024).



Linie 611

Aufgrund der Sperrung der Arthur-Scheunert-Allee kommt es zu einer veränderten Linienführung im Bereich Potsdam, Bhf Rehbrücke. Die veränderte Anbindung von Nudow und Fahlhorst in den Sommerferien infolge der angekündigten und kurzfristig verschobenen Bauarbeiten im Bereich Stöckerhaus wird nicht fortgeführt. Über den Baubeginn und den erneuten Einschränkungen informiert regiobus zum gegebenen Zeitpunkt.



Linie 613

Die Fahrt an Schultagen um 13:40 Uhr ab Michendorf, Am Wolkenberg verkehrt ab Langerwisch, Rosengut weiter über die L77/ Ortsumgehung Saarmund zur Haltestelle Saarmund, An der Bahn und weiter als Linie 611 nach Bergholz-Rehbrücke. Die Haltestellen Saarmund, Bergstr., Am Markt und An der Wiese entfallen. Als Alternative besteht die Fahrt um 13:39 Uhr nach Sputendorf, Lärchenring über Saarmund, Bergstr.

Linien 620 und 621

Es kommt im gesamten Linienverlauf zu leicht geänderten Abfahrtszeiten.



Linien 629

Die Umleitung aufgrund der Bauarbeiten Am Weinberg in Kleinmachnow entfällt. Der reguläre Linienweg mit den Haltestellen Am Weinberg (in der Straße Am Weinberg) und Im Tal wird wieder in Betrieb genommen. Die Haltestellen Am Weinberg (im Zehlendorfer Damm), Altes Dorf, Stahnsdorfer Hof und Puschkinstr. werden nicht mehr bedient. Es kommt zu leichten Fahrzeitänderungen im gesamten Linienverlauf.



Linie 632

Die Fahrt an Schultagen um 13:13 Uhr ab Werder, Bahnhof wird bis Phöben, Am Phöbener Bruch verlängert.



Linie 633

Alle Fahrten, die bislang an der Haltestelle Glindow, Fr.-Ebert-Str. beginnen bzw. enden, werden bis Glindow, Resi-Salomon-Str. verlängert. Außerdem verkehren einzelne Fahrten am Nachmittag von bzw. nach Bliesendorf über diese Haltestelle.



Linie 634

Die Fahrten an Schultagen um 13:38 Uhr und 14:38 Uhr ab Werder, Post nach Neu-Töplitz werden zur Umfahrung des Staubereichs an der Kreuzung Phöbener Straße in ihrer Fahrtrichtung gedreht und beginnen neu an der Haltestelle Werder, Phöbener Str. Sie verkehren entlang die Haltestellen Kesselgrundstr., Gluckstr., Post und weiter über die Eisenbahnstraße zum Bahnhof. Die Haltestellen auf der Kesselgrundstraße, Kemnitzer Chausee und Kemnitzer Straße werden auf der gegenüberliegenden Seite, die Haltestelle Post auf dem nördlichen Rand des Plantagenplatzes bedient. Die Fahrten um 14:08 Uhr und 15:08 Uhr ab Werder, Post über Kemnitz, Dorf zum Bahnhof verkehren unverändert.



Linie 643 und 646

Der Baufahrplan aufgrund der Bauarbeiten auf der B2 gilt weiterhin. In Richtung Beelitz bzw. Kähnsdorf werden die Fahrten über Pappelallee und Gewerbestraße umgeleitet.



Linie 645

Aufgrund des Baufahrplans auf der Linie 643 kommt es am Morgen und am Abend zu leicht veränderten Fahrzeiten.



Linie 647

Aufgrund des Baufahrplans auf der Linie 643 kommt es in Richtung Borkheide zu leicht veränderten Fahrzeiten.

Foto: Regiobus