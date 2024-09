Teltow – Tag der offenen Höfe

Es ist das schönste Fest in Teltow und fasziniert jedes Jahr aufs Neue hunderte Besucherinnen und Besucher: Der „Tag der offenen Höfe“ in der Teltower Altstadt fand in diesem Jahr 1. September, von 12:00 bis 18:00 Uhr statt.

Die Hofbesitzer der Teltower Altstadt luden alle Neugierigen und Gäste in ihre Gärten ein, um zu zeigen, wie es hinter den sanierten Fassaden aussieht, denn oft verbergen sich hinter unscheinbaren Fassaden ausgesuchte Kleinode. Mit viel Liebe zum historischen Detail haben viele Hofbesitzer ihre Häuser und Anlagen saniert und präsentierten nun stolz die Ergebnisse.

Zahlreiche Höfe boten nicht nur ein Plätzchen im Garten, sondern oft auch musikalische Unterhaltung, Kunsthandwerk, ausgewählte Kunst oder kulinarische Köstlichkeiten.

Die Band „Park Avenue“ sorgte im Hof der Bäckerei Neuendorff von 13.00 bis 18.00 Uhr mit Live-Musik für Stimmung. Für die kleinen Gäste gab es ein kostenloses Bastelangebot vor der St. Andreaskirche und Backen für Kinder unter Anleitung ausgebildeter Konditoren in der Bäckerstr. 1.

Fotos: Redaktion