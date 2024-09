Filiale der Ernst-v.-Stubenrauch-Grundschule eröffnet

Mit Beginn des neuen Schuljahres wurde die Filiale der Ernst-v.-Stubenrauch-Grundschule am Standort Potsdamer Straße 51, ehemals Bruno-H.-Bürgel-Schule, am 2. September um 08:15 Uhr offiziell in den Schulbetrieb genommen. Vier fünfte sowie vier sechste Klassen mit insgesamt 152 Schülerinnen und Schülern werden künftig in den technisch hochmodern ausgestatteten Klassenräumen unterrichtet.

Bürgermeister Thomas Schmidt übergab zusammen mit dem bauverantwortlichen Projektleiter der Stadt, Fahed Alhussein, symbolisch den Schlüssel an Schulleiterin Bettina Büscher und ihren Stellvertreter Martin Roever. Nach rund eineinhalb Jahren Umbauzeit darf sich die mit 154 Jahren älteste Schule Teltows wieder über einen regen Schulbetrieb freuen. Die Stadt Teltow investierte rund 3,4 Millionen Euro in die Baukosten. Das Schulgebäude, die Außenanlagen und die Schulausstattung mussten saniert bzw. erneuert werden. Restliche Arbeiten wie die Fertigstellung des Schulhofs folgen in den kommenden Wochen. Eine offizielle Eröffnung ist im Anschluss daran geplant.

Der erste Schultag begann für die Erstklässler an den vier Teltower Grundschulen mit einer traditionellen Überraschung, die die Kinderaugen strahlen ließ: Am Montag, 2. September 2024, wurden den Abc-Schützen im Namen des Bürgermeisters von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung eine Schultüte überreicht.

Mit 84 Schülerinnen und Schülern (2023: 102) ist die Anne-Frank-Grundschule die größte der drei kommunalen Bildungseinrichtungen und liegt damit vor der Ernst-v.-Stubenrauch-Grundschule. Dort wurden heute 77 Kinder (2023: 89) eingeschult. In die kleinste der drei Grundschulen „Am Röthepfuhl“ in Ruhlsdorf wurden heute 21 Schülerinnen und Schüler (2023: 37) eingeschult. Insgesamt 182 Abc-Schützen (2023: 228) wurden in den drei kommunalen Grundschulen begrüßt. Erstmals erhielten auch die 41 Erstklässler der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule, die sich in freier Trägerschaft befindet, eine Schultüte von der Stadt. Seit 2018 werden die Schultüten an die Teltower Erstklässler verteilt. Das Projekt ist eine gemeinsame Aktion des Teltower Stadtmarketings und der Stadtbibliothek. „Wir wollen den Mädchen und Jungen eine Freude machen und gleichzeitig die Bedeutung des ersten Schultags unterstreichen“, so Bürgermeister Thomas Schmidt.

Fotos: Stadt Teltow