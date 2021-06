Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci öffnen teilweise für Publikum

Die Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci profitieren zumindest teilweise von den ersten Lockerungen im Zuge der derzeit niedrigen Corona-Inzidenzen. Mit Einschränkungen ist bei einigen Veranstaltungen nun auch Publikum zulässig.

Voller „Flower Power“ öffnen die Musikfestspiele, was sich derzeit öffnen lässt. Das heißt: Publikum in den virtuellen Konzerten, Tanz- und Musiktheaterproduktionen im Schlosstheater, in der Friedenskirche und im Nikolaisaal Potsdam. Vom Winzerberg Potsdam aus mischt sich zwischen dem 22.-27.6. ein Livepublikum von bis zu 500 Musikbegeisterten in die Übertragungen und genießt Festspiele auf großer Leinwand und mit professionellem Ton. Der Startschuss für den Vorverkauf fällt am Freitag.

Flexibilität gewinnt: Die Musikfestspiele finden 2021 virtuell statt, doch für einige der Veranstaltungen gibt es jetzt Tickets, darunter zwei Opernaufführungen, das Tanztheater und Konzerte in Friedenskirche Sanssouci und im Nikolaisaal Potsdam. So öffnet das Festival buchstäblich „last minute“ seine Pforten für diejenigen, die Alte Musik hautnah erleben wollen. Wer kein Ticket mehr ergattern konnte oder die Übertragungen aus den schönsten Räumen der Schlösser lieber in Gemeinschaft und draußen genießen möchte, kann den Winzerberg Potsdam als „Hauptspielstätte“ besuchen. Allabendlich finden hier vom 22.-27. Juni bis zu 500 Musikbegeisterte

Platz, um Festspielkonzerte auf großer Leinwand und professionell verstärkt zu erleben. Und natürlich wird an einem Weinberg auch ein guter Tropfen angeboten. Die Tickets kosten 5 Euro pro Abend, Platz nehmen dürfen wie immer alle, die nachweisen können, dass sie aktuell getestet oder genesen sind oder vollständigen Impfschutz haben.

Den Höhepunkt des Programms bildet auch hier Georg Philipp Telemanns Oper „Pastorelle en musique“ aus dem Schlosstheater im Neuen Palais unter der Leitung von Intendantin Dorothee Oberlinger. Daneben werden noch zahlreiche weitere Stars der Alten Musik live ins Wohnzimmer und an den Winzerberg ausgestrahlt, darunter die spanische Violinistin Lina Tur Bonet und ihr Ensemble an zwei Abenden, Countertenor und Violinist Dmitry Sinkovsky, Harfenistin Margret Köll, Violinist Rüdiger Lotter, Christoph Hammer am Fortepiano, das belgische Barockorchester B’Rock, die Capella de la Torre, Europa Danzante mit einer Tanz-Barockmusik-Performance und zum Abschluss die Akademie für Alte Musik Berlin.

Musikfestspiele Potsdam Sanssouci „Flower Power“ findet vom 11. bis 27. Juni 2021 statt. Alle Infos und Stream-Links auf sind auf www.musikfestspiele-potsdam.de ersichtlich. Tickets ab Freitag telefonisch bestellt werden unter: 0331 – 28 888 28 und persönlich in der Ticket-Galerie, montags bis freitags 11-18 Uhr sowie samstags 11-14 Uhr. PM

Bild: Philipp Hochbaum