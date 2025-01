Kleinmachnow – Wechsel an der Spitze des Gemeindekirchenrates

Wechsel an der Spitze des Gemeindekirchenrates: Alexandra Albrecht folgt auf Ulf Marzik – Modernes Führungsverständnis in einer von Kleinmachnows größten Vereinigungen etabliert.

Der Vorsitz des Gemeindekirchenrates (GKR) der Evangelischen Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow hat zu Beginn des Jahres wie geplant gewechselt, Ulf Marzik hat das Amt an Alexandra Albrecht übergeben. Die Stellvertretung übernimmt Pfarrer Jürgen Duschka von Pfarrerin Heike Iber. Mit dem Wechsel an der Spitze des Gremiums hat die Kirchengemeinde, der knapp ein Viertel aller Kleinmachnowerinnen und Kleinmachnower angehört, ihr modernes Führungs- und Leitungsverständnis nachhaltig etabliert.

„Im zurückliegenden Jahr konnten wir gemeinsam mit einem tollen Team zahlreiche wichtige Projekte für unsere Kirchengemeinde anstoßen und umsetzen. Von der zukünftigen Nutzung der Alten Schule als Begegnungsstätte über die Organisation zahlreicher Veranstaltungen bis hin zur Einstellung neuer Mitarbeitender konnten wir vieles bewegen“, sagte Ulf Marzik am Rande der Übergabe. Alexandra Albrecht, die in der Vergangenheit innerhalb des GKR bereits im Geschäftsführenden Ausschuss und im Personalausschuss mitgearbeitet hat, betonte: „2025 wird ein weiteres spannendes Jahr für unsere Kirchengemeinde. In enger Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich Engagierten und der Kommune gilt es die Vielfalt und die Willkommenskultur in Kleinmachnow zu stärken“.

Der Wechsel an der Spitze des GKR markiert die erfolgreiche Umsetzung eines modernen Führungsverständnisses innerhalb der Gemeinde. Anfang 2024 hatte das Gremium beschlossen, den Vorsitz sowie die Stellvertretung des Gemeindekirchenrates für die verbleibende Zeit bis zur Neuwahl Ende 2025 im Jahresrhythmus zu wechseln. Der Gemeindekirchenrat besteht aus acht gewählten Mitgliedern, die künftig alle sechs Jahre von den Gemeindegliedern gewählt werden, sowie den beiden Pfarrpersonen. Die 10 Mitglieder des GKR bestimmen aus ihrer Mitte heraus eine Leitung. Dem Gremium obliegt die Leitung der Gemeinde. Der GKR berät und beschließt alle wichtigen finanziellen, personellen und administrativen Angelegenheiten und gestaltet das kirchliche Leben in der Kirchengemeinde und die Öffnung der Angebote für Interessierte weit darüber hinaus.

Ulf Marzik hat das Amt an Alexandra Albrecht übergeben.

Über die Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow

Die evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow ist mit ca. 4.500 Gemeindegliedern ein wichtiger Akteur im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde Kleinmachnow. Mitglieder der Gemeinde engagieren sich beispielsweise in der Arbeit mit Geflüchteten, viele Menschen singen in den verschiedenen Chören der Kirchengemeinde, die Gemeinde selbst ist Trägerin der Evangelischen Kindertagesstätte „Arche“ und bietet zahlreiche Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft von innerhalb und außerhalb der Kirchengemeinde. Zuletzt fand eine Vorstellung und Diskussion mit der Kandidatin und den Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Kleinmachnow statt, am 25. Januar ist ein Benefizgrünkohlessen mit etwa 100 Teilnehmenden aus der gesamten Kommune und der Region. Die Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen erfreuen sich großer Beliebtheit und sind zentraler Bestand im kulturellen Leben der Region.

Foto: Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow