„Mit Renate Bertlmann – übrigens als erste Frau – bespielt eine zeitgenössische Künstlerin mit einer Einzelausstellung den österreichischen Pavillon der Biennale Arte 2019 in Venedig. Der österreichische Auftritt bei der Biennale ist damit erneut ein Beitrag zu einer lebendigen und kreativen Kunstszene“, sagte BM Gernot Blümel bei der Pressekonferenz am 8. Mai 2018. Durch die Kuratorin des österreichischen Beitrags, Felicitas Thun-Hohenstein, wird die Künstlerin Renate Bertlmann vorgestellt, mit deren Kunstwerken der Pavillon im Jahr 2019 bespielt wird.

„Die Biennale in Venedig ist seit über 120 Jahren ein Magnet für Kunst- und Kulturbegeisterte aus aller Welt mit 90 teilnehmenden Länder. Sie bietet als renommierte Plattform die Möglichkeit, das großartige Kunst- und Kulturschaffen Österreichs weit über die Grenzen unseres Landes hinauszutragen“, so der der Minister. Für die gezeigten Künstler sei es zudem eine einmalige Chance, ihr Werk den mehr als 500 000 Biennale-Gästen und der Fachwelt präsentieren zu können. „Die Vielfalt der Ausstellungbeiträge in Venedig bietet den geeigneten Rahmen, um dem internationalen Publikum eine kulturelle Visitenkarte unseres Landes zu zeigen“, erklärt Mag. Blümel.

Mit der Biennale Vertreterin hat Thun-Hohenstein eine Kunsschaffende ausgewählt, deren Werk nicht nur eine wesentliche Position in der weiblichen Performancegeschichte Österreichs innehat, sondern darüber hinaus in der internationalen feministischen Avantgarde hoch geachtet ist. 2017 hat die Wienerin den Großen Österreichischen Staatspreis erhalten und die kommende Präsentation im österreichischen Pavillon wird erstmals in dessen jahrzehntelanger Geschichte einer weiblichen Einzelposition gewidmet.

„Der heimische Beitrag für 2019 soll erneut Ausgangspunkt für eine rege, international ausgerichtete Diskussion sein und wird mit Sicherheit die weltweite Präsenz und Bedeutung österreichischer Kunst und Kultur klar unterstreichen“, so der Kulturminister.



58th International Art Exhibition

Biennale Arte 2019

Kurator: Ralph Rugoff

offizielle Eröffnung Biennale Arte & Ausstellung

11. Mai — 24. November 2019

Kuratorin

Felicitas Thun-Hohenstein

Künstlerin

Renate Bertlmann

www.bertlmann.com



Für die Ausstellung im Österreichischen Pavillon wird Renate Bertlmann neben einer Werkauswahl eine neue – eigens für die Biennale entwickelte Arbeit präsentieren.

Weitere Informationen: biennalearte.at

Text: Uschi Lang/ Fotos: ifpa/i.gavrich/s.thun