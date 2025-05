BESIEGT und BEFREIT – Konzert in der Garnisonkirche

Am 08. Mai erinnert die Garnisonkirche Potsdam als Ort, in dem über die Jahrhunderte hinweg deutsche Soldaten für Angriffskriege gesegnet wurden und der auch deshalb heute für Demokratiebildung und Friedensarbeit steht, unter dem Titel „BESIEGT und BEFREIT“ an den 08. Mai 1945.

Die Gedenkveranstaltung wird in besonderer Weise von polnischen und französischen Gästen gestaltet. Um 18:00 Uhr spricht dazu der stellvertretende Botschafter und Gesandter-Botschaftsrat der Republik Polen Jakub Wawrzyniak. Im Anschluss daran gedenkt und erinnert die Stiftung Garnisonkirche in einem Gottesdienst mit Président du Conseil régional Robin Sautter, Pröpstin Dr. Christina-Maria Bammel, Präses Harald Geywitz zusammen mit Potsdamer Schülern an das Kriegsende und die Befreiung.

In der Reihe „Echoes of History“ lädt die Kammerakademie Potsdam gemeinsam mit der Garnisonkirche am 10. Mai um 19:30 Uhr zur musikalischen Reflexion auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein. Anlässlich des 80. Jahrestages des Kriegsendes gehen Mitglieder des Orchesters in die kritische Auseinandersetzung mit historischen Ereignissen, machen Zusammenhänge hörbar und zeigen Verbindungslinien auf. Mit Werken von Boris Blacher, Hanns Eisler, Ernst Krenk, Iannis Xenakis und Erwin Schulhoff.

Foto: Stiftung Garnisonkirche Potsdam